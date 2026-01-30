Comprar vivienda con las cesantías sí es posible

En Colombia, las cesantías son un ahorro obligatorio para los trabajadores dependientes y voluntario para los independientes. Aunque funcionan como un respaldo en caso de desempleo, también son una herramienta clave para construir patrimonio a través de la educación o la vivienda, y así, aportar a la estabilidad económica de largo plazo.
Antes de destinarlas a la compra de vivienda —uno de los principales sueños de los colombianos— es fundamental informarse y tener en cuenta algunos aspectos clave.