Viuda de Yeison Jiménez reaparece y sorprende con drástico cambio en reunión familiar

A casi dos meses del fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, su entorno más cercano sigue afrontando el duelo lejos de los reflectores. Sin embargo, una reciente publicación en redes sociales volvió a poner en el centro de atención a Sonia Restrepo, madre de sus hijos, quien había permanecido alejada del ojo público desde la tragedia. Lea aquí: A un mes de la muerte de Yeison Jiménez, su esposa publicó su mensaje más íntimo La muerte del intérprete, ocurrida el 10 de enero de 2026, generó conmoción en el gremio artístico y entre sus seguidores. Desde entonces, Restrepo optó por el silencio y la privacidad, evitando pronunciamientos públicos y manteniéndose al margen de la exposición mediática.

En los últimos días, su nombre volvió a resonar en plataformas digitales tras la difusión de una fotografía familiar. La imagen fue compartida inicialmente por ella en su cuenta personal de Instagram y luego republicada por Lina Jiménez, hermana del artista. Siga leyendo: Con El Corazón: así se hizo la última canción de Yeison Jiménez junto a Maluma en Medellín La imagen corresponde a una reunión realizada el pasado 3 de marzo para celebrar el cumpleaños de Thaliana, hija menor del cantante. En la fotografía aparece la familia reunida, incluidos Santiago y Camila Jiménez, hijos de la pareja, así como la madre del artista. La escena muestra un ambiente íntimo y familiar, en medio del proceso de duelo que aún atraviesan.

Aunque la atención se centró inicialmente en la reaparición de Restrepo, lo que más comentarios generó fue el cambio de imagen que dejó ver en la publicación. La viuda del cantante lució un atuendo blanco y mostró un nuevo corte de cabello, ahora a la altura de los hombros. Conozca: Agrupación de Yeison Jiménez confirmó que el artista dejó más música grabada y tomó importante decisión En redes sociales, varios usuarios expresaron mensajes de apoyo y destacaron su fortaleza en medio del momento que enfrenta junto a sus hijos. Otros resaltaron la importancia de que la familia se mantenga unida en fechas significativas como el cumpleaños de la menor.