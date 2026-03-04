Viuda de Yeison Jiménez reaparece y sorprende con drástico cambio en reunión familiar

A casi dos meses del fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, su entorno más cercano sigue afrontando el duelo lejos de los reflectores. Sin embargo, una reciente publicación en redes sociales volvió a poner en el centro de atención a Sonia Restrepo, madre de sus hijos, quien había permanecido alejada del ojo público desde la tragedia.
La muerte del intérprete, ocurrida el 10 de enero de 2026, generó conmoción en el gremio artístico y entre sus seguidores. Desde entonces, Restrepo optó por el silencio y la privacidad, evitando pronunciamientos públicos y manteniéndose al margen de la exposición mediática.