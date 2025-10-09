Alejandra Genevieve Oaziaza, la colombiana que conquistó a dos hermanos de Michael Jackson y vivió 22 años en su mansión

Bogotana de nacimiento y madre de cinco hijos —cuatro biológicos y uno adoptivo—, Alejandra Rodríguez Martínez, conocida en Estados Unidos como Alejandra Jackson, vivió durante 22 años en una de las familias más famosas del mundo: los Jackson. Llegó a Los Ángeles siendo apenas una niña, acompañada de su madre y su hermano menor, y terminó compartiendo techo con Catherine Jackson, matriarca del clan y madre de Michael. Su historia con los Jackson comenzó siendo muy joven, cuando se enamoró de Randy Jackson, con quien tuvo dos hijos. La relación, según contó años después en una entrevista con Los Informantes (Caracol Televisión, 2018), fue tormentosa y nunca se formalizó. Alejandra regresó entonces a Colombia, dio a luz a su segundo hijo en Bogotá y, tras un breve tiempo en Saravena (Arauca), regresó a Estados Unidos luego de que Randy fuera secuestrado temporalmente por la guerrilla del ELN. Catherine Jackson los recibió en su mansión, y lo que iba a ser una estancia corta se convirtió en más de dos décadas viviendo bajo el mismo techo que el “Rey del Pop”. A pesar de eso, la relación terminó tiempo después.

De izquierda a derecha: Donte Jackson, Jaafar Jackson, Alejandra Jackson (madre), Genevieve Jackson, Jermajesty Jackson y Randy Jackson Jr. en la sección Living With The Jacksons. FOTO: Getty Images.

En ese hogar compartido con Michael, Janet, Jermaine y otros miembros del clan, Alejandra crio a sus hijos entre la estricta privacidad de los Jackson y una vida familiar marcada por la fama. Allí encontró también un nuevo amor: Jermaine Jackson, hermano mayor de Randy y uno de los integrantes de The Jackson 5. Con él contrajo matrimonio en 1995 y tuvo otros dos hijos, Jaafar (1996) y Jermajesty (2000), además de asumir la crianza de Donte Jackson, hijo adoptivo de Katherine y Joe Jackson. "Fue difícil por haber estado con Randy y después casarme con Jermaine —reconoció para Los Informantes—, pero tomé la decisión de seguir adelante y no sentirme menos". Tras casi una década juntos, Jermaine presentó la demanda de divorcio en 2004, proceso que concluyó en 2008. Desde entonces, Alejandra se dedicó por completo a la educación y estabilidad de sus hijos. Alejandra vivió de cerca el ascenso, la transformación y la tragedia de Michael Jackson. Lo recuerda como un hombre generoso y cariñoso con sus hijos. "Nos hacía sentir como en un cuento de hadas, como en Peter Pan. Siempre decía: no pierdan el corazón de un niño". Tras la muerte del artista, en junio de 2009, Alejandra lo lloró junto a sus cinco hijos, conscientes del peso y del privilegio de llevar ese apellido.

Alejandra Jackson (con uno de sus hijos en brazos) compartió una foto vía Instagram con su familia. Foto: @alejandrajackson.

Durante aquellos años, la vida de la bogotana se desenvolvió entre la fama y la controversia, pero tras su separación optó por alejarse de los focos mediáticos. Dedicó sus energías a su carrera como diseñadora y empresaria, fundando la marca Alejandra Jackson Designs, con sede en California. En sus colecciones combina técnicas ancestrales latinoamericanas, como el macramé, con procesos contemporáneos de la moda sostenible. Sus prendas han vestido a figuras como Sofía Vergara, Alicia Keys y Serena Williams, y se inspiran tanto en la cultura colombiana como en la peruana, integrando materiales naturales y bordados tradicionales.

Con el tiempo, Alejandra amplió su labor profesional hacia el liderazgo y la gestión creativa. Fue productora ejecutiva del reality “Living with the Jacksons” y actualmente es cofundadora y directora de operaciones de ROGO Capital Partners, además de formar parte del consejo de la organización We Do It Together, dedicada al empoderamiento femenino a través de los medios audiovisuales.

En entrevistas recientes, Jaafar ha destacado la influencia de su madre en su vida y en su conexión con sus raíces.

Alejandra Genevieve Oaziaza y su hijo Jaafar Jackson, elegido para interpretar a su tío Michael en la biopic oficial del “Rey del Pop”. FOTO: @alejandrajackson. vía instagram.

Alejandra, por su parte, ha reconocido en charlas públicas —como su conferencia en TEDx de julio de 2025— que su trayectoria ha estado marcada por las transformaciones personales: “La disrupción no es solo caos; puede ser una invitación sagrada a transformar tu historia”.