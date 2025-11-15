“¡Qué cuerpo!”: Vanessa Pulgarín brilló en traje de baño durante un desfile previo al Miss Universe en Tailandia

La Miss Universo Colombia 2025, Vanessa Pulgarín Monsalve, brilló este viernes durante su aparición en vestido de baño en un desfile de Swimsuit Fashion Show, realizado en el Columbia Pictures Aquaverse, en Pattaya, Tailandia. La antioqueña, de 34 años, lució un diseño verde limón que realzó su tono de piel cálido y dejó ver sus marcados abdominales y poderosas piernas. Lea también: Duro golpe a Miss Universo Colombia: Tribunal confirma que Concurso Nacional de Belleza no pagará indemnización Su participación fue tan aplaudida que incluso Miss Ecuador destacó el nivel de la colombiana, a quien consideró una de las competidoras más fuertes del certamen. “Su reina es una reinota, no solo porque tiene una pasarela de impacto, sino porque también tiene un corazón de oro”, afirmó Nadia Mejía-Webb.

“Soy venezolano, pero la colombiana es la más bella de todas las que han enviado. Más que Paulina Vega y que Ariadna Gutiérrez. Es la mejor y la veo mínimo en el top 3”, fue uno de los comentarios destacados en el video publicado por Miss Colombia News. Vanessa, con su 1,78 metros y 63 kilos - 84-67-100 (busto-cintura-cadera)-, compitió en esta edición con más de 120 candidatas y espera ser seleccionada entre las 30 finalistas para la noche de elección y coronación, que tendrá lugar este 20 de noviembre de 2025 a las 8:00 p.m. (hora de Colombia).