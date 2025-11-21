Vanessa Pulgarín envió contundente mensaje tras no clasificar al top cinco en Miss Universo 2025: esto dijo

Lo que más se destacó de la participación de Vanessa Pulgarín Monsalve, la candidata colombiana en Miss Universo 2025, fueron sus grandes salidas y cuerpo tonificado. Su pasarela en vestido de baño y su presentación en la gala preliminar le dieron varios puntos que le permitieron ubicarse al menos en el Top 12.

Sin embargo, esto no fue suficiente para que avanzara al Top 5, integrado por Praveenar Singh (Tailandia), Ahtisa Manalo (Filipinas), Stephany Abasali (Venezuela), Olivia Yacé (Costa de Marfil) y Fátima Bosch (México), quien resultó ganadora.

Lea también: Casi la echan del concurso y resultó ganadora, de México es la nueva Miss Universo 2025

Es un hecho que este era un sueño para ella. Vanessa ya había participado en 2017 en el Concurso Nacional de Belleza (CNB), donde fue virreina y obtuvo el derecho de representar al país en Miss International, celebrado en Tokio. Hoy se muestra agradecida por la oportunidad, pues en su cuenta de Instagram manifestó que este era un sueño para ella y que logró cumplirlo.

“Miss Universe fue un sueño que viví con el alma. No existen suficientes palabras para agradecer cada abrazo, cada mensaje, cada persona que caminó conmigo en este proceso. Me llevo aprendizajes, amistades, crecimiento y una certeza profunda: siempre vale la pena creer, trabajar y amar lo que uno hace. Los Amo y gracias por tanto ♥️Gracias, de corazón, por acompañarme en este capítulo tan mágico de mi vida”, se lee en un mensaje.