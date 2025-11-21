x

Vanessa Pulgarín envió contundente mensaje tras no clasificar al top cinco en Miss Universo 2025: esto dijo

La antioqueña logró ubicarse en el top 12 y se destacó en varios aspectos relacionados con su oratoria y pasarela en el Impact Arena, en Pak Kret, en la provincia de Nonthaburi, Tailandia. Lea el mensaje completo y los detalles de la gala en Tailandia.

  • Vanessa Pulgarín se pronunció tras no logar ganar el Miss Universo 2025. FOTO: captura de pantalla
    Vanessa Pulgarín se pronunció tras no logar ganar el Miss Universo 2025. FOTO: captura de pantalla
El Colombiano
El Colombiano
hace 14 horas
bookmark

Lo que más se destacó de la participación de Vanessa Pulgarín Monsalve, la candidata colombiana en Miss Universo 2025, fueron sus grandes salidas y cuerpo tonificado. Su pasarela en vestido de baño y su presentación en la gala preliminar le dieron varios puntos que le permitieron ubicarse al menos en el Top 12.

Sin embargo, esto no fue suficiente para que avanzara al Top 5, integrado por Praveenar Singh (Tailandia), Ahtisa Manalo (Filipinas), Stephany Abasali (Venezuela), Olivia Yacé (Costa de Marfil) y Fátima Bosch (México), quien resultó ganadora.

Lea también: Casi la echan del concurso y resultó ganadora, de México es la nueva Miss Universo 2025

Es un hecho que este era un sueño para ella. Vanessa ya había participado en 2017 en el Concurso Nacional de Belleza (CNB), donde fue virreina y obtuvo el derecho de representar al país en Miss International, celebrado en Tokio. Hoy se muestra agradecida por la oportunidad, pues en su cuenta de Instagram manifestó que este era un sueño para ella y que logró cumplirlo.

“Miss Universe fue un sueño que viví con el alma. No existen suficientes palabras para agradecer cada abrazo, cada mensaje, cada persona que caminó conmigo en este proceso. Me llevo aprendizajes, amistades, crecimiento y una certeza profunda: siempre vale la pena creer, trabajar y amar lo que uno hace. Los Amo y gracias por tanto ♥️Gracias, de corazón, por acompañarme en este capítulo tan mágico de mi vida”, se lee en un mensaje.

Fátima Bosch, la cuarta mexicana que le lleva la corona universal a su país

Se creía que la mexicana Fátima Bosch no avanzaría a un puesto tan alto debido al fuerte inconveniente que tuvo con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo en Tailandia. Ambos no lograron entenderse después de que él la confrontara por no publicar contenido en redes sociales promocionando al país anfitrión. La discusión, que ocurrió frente a todas las candidatas y miembros del equipo, escaló cuando el empresario la llamó “cabeza hueca”, lo que llevó a la mexicana —junto con otras participantes— a abandonar el recinto en señal de protesta.

No obstante, la mexicana logró avanzar no solo por su figura y por ser la favorita en las casas de apuestas y en los análisis de inteligencia artificial, sino también por su oratoria y su preparación como diseñadora de modas.

Puerto Rico será la sede de Miss Universo 2026, en su edición número 75, un país que ya cuenta con experiencia en la organización del certamen: en 1972, en el Hotel Cerromar Beach de Dorado; en 2001, en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón; y en 2002, en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Siga leyendo: Polémica en Miss Universo: candidata de México fue agredida verbalmente por alto directivo del certamen
Preguntas frecuentes sobre la nota:

¿Hasta qué posición llegó Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025?
La representante colombiana, la antioqueña Vanessa Pulgarín Monsalve, logró avanzar y ubicarse en el Top 12 de las finalistas de Miss Universo 2025.
¿Quién fue la ganadora de Miss Universo 2025?
La ganadora de la corona de Miss Universo 2025 fue Fátima Bosch, la representante de México. Ella se convirtió en la cuarta mexicana en obtener el título universal.
¿Cuál será la próxima sede de Miss Universo?
Puerto Rico será la sede de Miss Universo 2026, en la que será la edición número 75 del certamen. El país ya ha organizado el concurso en tres ocasiones previas.

