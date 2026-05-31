La antioqueña Vanessa Pulgarín ganó el Miss Grand International All Stars 2026: qué es el concurso y por qué hizo historia

Colombia volvió a celebrar un triunfo en los certámenes de belleza internacionales gracias a Vanessa Pulgarín, quien se coronó como la primera ganadora de Miss Grand International All Stars, una competencia inédita organizada por la franquicia Miss Grand International en Bangkok, Tailandia.
La antioqueña, de 34 años, superó a decenas de participantes provenientes de distintos países y logró quedarse con una corona que, más que premiar a una nueva candidata, buscó reunir a algunas de las mujeres más destacadas que han pasado por los grandes concursos de belleza en los últimos años.