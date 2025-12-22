Quién es Tylor Chase, la exestrella de Nickelodeon que ahora vive en las calles de EE. UU.

Tylor Chase, exactor que alcanzó la fama en los años 2000 por su participación en la serie de Nickelodeon “Manual de supervivencia escolar de Ned”, a sus 36 años vive en situación de calle, un hecho que ha generado preocupación entre seguidores y antiguos compañeros de reparto.

La exestrella de Nickelodeon fue grabado desorientado mientras conversa con una mujer que lo encontró en la vía pública. En el video, que se hizo viral en redes sociales, ella le pregunta si había trabajado en Disney Channel.

“Nickelodeon”, le responde, antes de aclarar que participó en la comedia juvenil que se emitió entre 2004 y 2007 y que se convirtió en un referente de la programación infantil de la época.

En la serie, Chase interpretó a Martin Qwerly, uno de los personajes secundarios recurrentes del programa protagonizado por Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw.

El programa narraba con humor la vida de tres estudiantes que intentaban sobrevivir a la escuela secundaria, y se consolidó como uno de los títulos más recordados de Nickelodeon en los años 2000.