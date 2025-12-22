x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Quién es Tylor Chase, la exestrella de Nickelodeon que ahora vive en las calles de EE. UU.

Tylor Chase, recordado actor de ”Manual de supervivencia escolar de Ned” en Nickelodeon, atraviesa una crisis personal en las calles de EE. UU. La madre del exactor se pronunció sobre la difícil situación que vive su hijo. Conozca la dura realidad que conmociona a la generación de los 2000.

  • Exestrella de Nickelodeon apareció como habitante de calle en Los Ángeles. FOTO: REDES SOCIALES
    Exestrella de Nickelodeon apareció como habitante de calle en Los Ángeles. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
El Colombiano
22 de diciembre de 2025
bookmark

Tylor Chase, exactor que alcanzó la fama en los años 2000 por su participación en la serie de Nickelodeon “Manual de supervivencia escolar de Ned”, a sus 36 años vive en situación de calle, un hecho que ha generado preocupación entre seguidores y antiguos compañeros de reparto.

La exestrella de Nickelodeon fue grabado desorientado mientras conversa con una mujer que lo encontró en la vía pública. En el video, que se hizo viral en redes sociales, ella le pregunta si había trabajado en Disney Channel.

Nickelodeon”, le responde, antes de aclarar que participó en la comedia juvenil que se emitió entre 2004 y 2007 y que se convirtió en un referente de la programación infantil de la época.

Puede leer: Rosalía, Lady Gaga y dos colombianos figuraron entre los cantantes favoritos de Barack Obama en 2025: esta es la lista

En la serie, Chase interpretó a Martin Qwerly, uno de los personajes secundarios recurrentes del programa protagonizado por Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw.

El programa narraba con humor la vida de tres estudiantes que intentaban sobrevivir a la escuela secundaria, y se consolidó como uno de los títulos más recordados de Nickelodeon en los años 2000.

Tras la difusión del video, la situación del actor llegó hasta sus excompañeros de elenco, quienes abordaron el tema en The Ned’s Declassified Podcast Survival Guide, el pódcast que conducen Werkheiser, Curtis Lee y Shaw.

@dingleberries15 DEVELOPING: Former Nickelodeon child star Tylor Chase who is known for his role "Martin" in the show Ned's declassified survival guide was spotted appearing unrecognizable and homeless in California. Many fans are questioning 'What does Nickelodeon do to these kids!?? #explorepage #fyp ♬ original sound - DingleBerryClips🎬

En un episodio, Daniel Curtis Lee se refirió con preocupación a la noticia. “A principios de esta semana recibí malas noticias sobre nuestro querido amigo Tylor Chase. Fue muy difícil de procesar”, afirmó.

“Cuando lo vi por primera vez, me enojé porque pensé: ¿por qué poner una cámara en la cara de alguien en tiempos difíciles?”, dijo, antes de añadir que sentía el impulso de buscarlo personalmente. “Tengo que ir a verlo y tratar de conectarme con él de alguna manera, pero tampoco quiero perder mi tiempo y ponerlo en apuros”.

La viralización del video en TikTok impulsó una ola de reacciones y muestras de solidaridad. Incluso una usuaria creó una campaña en GoFundMe con el objetivo de apoyar la recuperación de Chase.

En pocas horas, la iniciativa recaudó más de 1.200 dólares, pero fue cancelada posteriormente a petición de la madre del exactor.

Según reveló la mujer que comenzó a recoger fondos, la madre de Chase la contactó para detener la recaudación. “Tyler necesita atención médica, no dinero. Pero él la rechaza. Agradezco tu esfuerzo. Pero el dinero no le beneficiaría. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. Él no puede manejar dinero”, fue el mensaje de la madre del exactor.

Lea aquí: Murió James Ransone, reconocido actor de It y The Wire

Días después, la misma mujer publicó nuevas imágenes en las que aparece bañando a Chase y dándole ropa limpia, un gesto que fue destacado por usuarios en redes sociales

@lethallalli Thank you guys so much I’m so grateful to be used as a vessel to help Tylor out 🙌 #foryoupage #awareness #nedsdeclassifiedschoolsurvivalguide #fyp @12345bigLee ♬ Little Things - Adrián Berenguer

Temas recomendados

Entretenimiento
Medios de comunicación
Televisión
Internacional
Habitantes de calle
Actor
Programas de TV
Estados Unidos
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida