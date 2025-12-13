Caminar cuando todos duermen: así son 12 horas de recorrido nocturno en el Páramo de Belmira

Por qué alguien decide caminar de noche hacia un páramo —el ecosistema más frágil, frío y esencial de los Andes— puede parecer una locura para muchos. Pero para quienes han sentido alguna vez el llamado de la montaña, ese impulso se parece más a un regreso: volver a un lugar que no se conoce, pero que se intuye propio.
El Páramo de Belmira, también llamado Santa Inés, es uno de los tesoros ambientales más estratégicos de Antioquia. Son 34.358 hectáreas de vida hídrica, hogar de frailejones milenarios, musgos y pajonales que capturan cada gota de niebla para transformarla en agua. De allí nacen el río Chico, tributarios de la quebrada Candelaria y aportes vitales para el río Grande. Todo ese tejido líquido sostiene a más de un millón de personas en once municipios y en el Valle de Aburrá. Pero de noche, ese santuario es otra cosa: una mezcla de misterio, introspección y belleza feroz.
