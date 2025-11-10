Cartagena celebra las Fiestas de Independencia con Maluma y Festival Náutico

Cartagena de Indias se prepara para encender la Bahía y sus calles con música, cultura y un despliegue que promete quedarse en la memoria. Del 11 al 15 de noviembre, la ciudad vive “La fiesta que nos une”, donde la tradición de sus Fiestas de Independencia se fusiona con un espectáculo de talla mundial.
El Festival Náutico, organizado por la Alcaldía de Cartagena y Corpoturismo, convierte a la ciudad en un epicentro de arte y turismo. Maluma, ícono global de la música latina, será uno de los protagonistas. Sus éxitos Aloha y Bronceador ya han inmortalizado a Cartagena en millones de reproducciones, mostrando la arquitectura, alegría e historia de sus calles. Ahora, en vivo, su música resonará entre yates, lanchas y la Bahía, recordando a todos por qué La Heroica es un destino que combina belleza, tradición y modernidad.
Le puede interesar: Más allá de sus playas: Cartagena como destino de turismo religioso y espiritual
Carlos Vives y Elder Dayán compartirán escenario con Maluma, creando una experiencia que trasciende la música. Se proyecta que más de mil embarcaciones participarán en el desfile náutico y que la ocupación hotelera superará el 70%, con visitantes de Bogotá, Medellín, Cali y Pereira. Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo, asegura que la presencia de estos artistas válida a Cartagena como escenario global y atrae un turismo de alto valor que beneficia toda la ciudad.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4