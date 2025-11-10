x

Cartagena celebra las Fiestas de Independencia con Maluma y Festival Náutico

Cartagena se prepara para “La fiesta que nos une”. Maluma y grandes artistas encenderán la Bahía en las Fiestas de Independencia de Cartagena de Indias, con música, cultura y turismo a nivel mundial. Conozca la programación.

  Fiestas de Independencia de Cartagena de Indias 2025 con música, barcos y turismo. Foto: Cortesía Corpoturismo Cartagena.
    Fiestas de Independencia de Cartagena de Indias 2025 con música, barcos y turismo. Foto: Cortesía Corpoturismo Cartagena.
  Bahía de Cartagena con yates y lanchas en Festival Náutico de noviembre. Foto: Cortesía Corpoturismo Cartagena.
    Bahía de Cartagena con yates y lanchas en Festival Náutico de noviembre. Foto: Cortesía Corpoturismo Cartagena.
Cristina Rodríguez
Cristina Rodríguez
hace 12 horas
bookmark

Cartagena de Indias se prepara para encender la Bahía y sus calles con música, cultura y un despliegue que promete quedarse en la memoria. Del 11 al 15 de noviembre, la ciudad vive “La fiesta que nos une”, donde la tradición de sus Fiestas de Independencia se fusiona con un espectáculo de talla mundial.

El Festival Náutico, organizado por la Alcaldía de Cartagena y Corpoturismo, convierte a la ciudad en un epicentro de arte y turismo. Maluma, ícono global de la música latina, será uno de los protagonistas. Sus éxitos Aloha y Bronceador ya han inmortalizado a Cartagena en millones de reproducciones, mostrando la arquitectura, alegría e historia de sus calles. Ahora, en vivo, su música resonará entre yates, lanchas y la Bahía, recordando a todos por qué La Heroica es un destino que combina belleza, tradición y modernidad.

Le puede interesar: Más allá de sus playas: Cartagena como destino de turismo religioso y espiritual

Carlos Vives y Elder Dayán compartirán escenario con Maluma, creando una experiencia que trasciende la música. Se proyecta que más de mil embarcaciones participarán en el desfile náutico y que la ocupación hotelera superará el 70%, con visitantes de Bogotá, Medellín, Cali y Pereira. Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo, asegura que la presencia de estos artistas válida a Cartagena como escenario global y atrae un turismo de alto valor que beneficia toda la ciudad.

Bahía de Cartagena con yates y lanchas en Festival Náutico de noviembre. Foto: Cortesía Corpoturismo Cartagena.
Bahía de Cartagena con yates y lanchas en Festival Náutico de noviembre. Foto: Cortesía Corpoturismo Cartagena.

El impacto económico va más allá del espectáculo. Se espera que el Festival Náutico genere más de 50 mil millones de pesos, impulsando la cadena productiva: gastronomía, transporte, hoteles y comercio local. Los viajeros podrán zarpar desde el muelle autorizado de La Bodeguita, disfrutar de experiencias culturales y gastronómicas, y contemplar la ciudad desde la Bahía mientras la música llena el aire.

En un noviembre donde la historia se siente en cada calle y la fiesta vibra en cada esquina, Cartagena recibe a miles de visitantes que buscan vivir su magia.

Maluma mismo expresó su entusiasmo: “Primera vez que voy a ser parte del Festival Náutico, así que no se lo pueden perder. Les tengo un show preparado increíble, que sé que les va a gustar muchísimo... ¡Allá nos vemos, 14 de noviembre, Cartagena!”.

Cartagena invita a todos a ser parte de este encuentro único entre historia, música y alegría. Del 11 al 15 de noviembre, la ciudad se convierte en un escenario vivo, donde cada calle y cada nota musical celebran su independencia y su identidad.

Siga leyendo: Getsemaní y su vida de barrio fue reconocido patrimonio inmaterial cultural de la Nación, ¿una medida contra la gentrificación?

Preguntas sobre la nota:

¿Dónde zarparán las embarcaciones turísticas en Cartagena?
Desde el muelle autorizado de La Bodeguita, con experiencia gastronómica y cultural previa.
¿Cómo puedo asistir en embarcación privada o desde el agua?
Puedes participar embarcándote desde la Bahía en yates o lanchas autorizadas, partiendo de La Bodeguita o marinas habilitadas. Se requiere matrícula vigente y cumplir las normas de seguridad marítima
¿Qué actividades complementarias se realizan en tierra firme?
Además del desfile flotante, la calle del Arsenal se peatonaliza para el evento, con pantallas gigantes, gastronomía, animaciones, música y ambiente festivo en tierra.

