Warner rechazó oferta hostil de Paramount y todo apunta a una fusión con Netflix

Para la junta directiva, la oferta de Paramount tendría varios riesgos y antecedería el fracaso de la operación antes de que se concretara.

    Los accionistas de Warner tienen plazo hasta el 21 de enero para decidir si se quedan con la oferta de Paramount o Netflix. Foto: Jaime Pérez
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

hace 11 horas
El consejo de administración de Warner Bros. Discovery (WBD) ha rechazado de manera unánime la oferta de adquisición mejorada presentada por Paramount Skydance, reafirmando su clara preferencia por avanzar en una negociación de fusión con Netflix.

Así lo reveló la compañía a través de un comunicado donde enfatizó que la cúpula directiva considera que la propuesta de Paramount, a pesar de sus modificaciones recientes, sigue siendo inferior en términos de certeza y valor para los accionistas frente a la opción del gigante rojo del streaming.

¿Por qué la junta directiva de Warner rechazó la oferta de Paramount?

Para el consejo de WBD, la oferta de Paramount, valorada en 108.400 millones de dólares, es “inadecuada” y “excesivamente arriesgada” y la asemejan a una compra apalancada fundamentada en una “cantidad extraordinaria de financiación mediante deuda” (superior a los 50.000 millones de dólares), algo que incrementaría de forma significativa el riesgo de que la transacción fracase antes de concretarse.

Lea también: ¿Adiós a HBO Max? Netflix comprará a Warner Bros por más de USD 83.000 millones

Según lo estableció el presidente del consejo de administración de WBD, Samuel Di Piazza Jr., esa oferta carece de protecciones suficientes para los inversores si el acuerdo no llega a ejecutarse.

Esta conclusión se dio a pesar de que Paramount intentó fortalecer su postura, incluyendo una garantía personal de 40.400 millones de dólares aportada por Larry Ellison, aliado de Donald Trump y padre del CEO de la compañía, David Ellison.

Por otro lado, la propuesta de Netflix es vista como una opción de mayor estabilidad y valor superior. El acuerdo con el gigante del streaming, anunciado inicialmente el 5 de diciembre, contempla la adquisición del negocio de estudios y el servicio de streaming HBO Max por un valor aproximado de 83.000 millones de dólares.

Pese a esta advertencia del consejo de administración, la oferta de Paramount sigue vigente y los accionistas de Warner tienen plazo hasta el 21 de enero para decidir si presentan sus acciones.

Cabe resaltar que cualquier operación que se elija enfrentará un exhaustivo escrutinio antimonopolio por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y organismos internacionales.

El proceso de fusión podría demorar más de un año y verse influido por factores políticos, pues el presidente Donald Trump ha manifestado públicamente estar a favor de la oferta de Paramount, esto teniendo interés en hacer cambios en la cadena de noticias CNN, la cual hace parte del conglomerado de Warner Bros. Discovery Global Networks (WBD).

Siga leyendo: Si Netflix compra Warner, ¿qué pasará con la calidad de las series?

