Warner rechazó oferta hostil de Paramount y todo apunta a una fusión con Netflix

El consejo de administración de Warner Bros. Discovery (WBD) ha rechazado de manera unánime la oferta de adquisición mejorada presentada por Paramount Skydance, reafirmando su clara preferencia por avanzar en una negociación de fusión con Netflix.
Así lo reveló la compañía a través de un comunicado donde enfatizó que la cúpula directiva considera que la propuesta de Paramount, a pesar de sus modificaciones recientes, sigue siendo inferior en términos de certeza y valor para los accionistas frente a la opción del gigante rojo del streaming.