x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Caso Epstein: Hillary Clinton compareció en EE. UU. defendió a su esposo y pidió que Trump sea interrogado

La comparecencia de Hillary Clinton ante la Comisión de Supervisión reavivó la tormenta política por el caso Epstein. La exsecretaria de Estado defendió a su esposo y negó vínculos con el financiero condenado.

  • Caso Epstein: Hillary Clinton compareció en EE. UU. defendió a su esposo y pidió que Trump sea interrogado
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 1 hora
bookmark

La investigación del caso Jeffrey Epstein llegó esta semana a una nueva etapa con la comparecencia de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y del expresidente Bill Clinton ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes. Mientras ella defendió a su esposo y negó cualquier vínculo con el financiero condenado por delitos sexuales, también insistió en que el presidente Donald Trump debe ser llamado a testificar bajo juramento.

En contexto: Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso de EE. UU. por el caso Epstein

La declaración de Hillary Clinton fue realizada el jueves, mientras que la de su esposo, Bill Clinton, se llevará a cabo este viernes, El jueves declaró Hillary Clinton y este viernes lo hará Bill Clinton, en lo que marca la primera vez que un expresidente es obligado a comparecer ante el Congreso bajo amenaza de desacato.

Durante su intervención, la ex candidata presidencial reiteró que no conoció personalmente a Jeffrey Epstein y que solo tuvo un contacto circunstancial con Ghislaine Maxwell, la única persona condenada en el escándalo internacional. Según el diario Le Monde, no existe “ningún documento conocido” en los archivos del caso que la implique, más allá de referencias en reseñas de prensa.

¿Qué dijo Hillary sobre Bill Clinton?

Hillary Clinton aseguró estar “100% segura” de que su esposo no tenía conocimiento de los crímenes de Epstein. Fotografías y registros de vuelo muestran que Bill Clinton viajó en el avión privado del financista a inicios de los años 2000, en desplazamientos que —según explicó— estaban relacionados con actividades humanitarias de la Fundación Clinton. El exmandatario ha negado haber visitado la isla privada de Epstein y sostiene que rompió relación con él antes de su condena en 2008 en Florida.

La audiencia se realizó a puerta cerrada, lo que generó críticas entre demócratas. Incluso fue suspendida brevemente luego de que una congresista republicana difundiera una fotografía de Hillary Clinton en incumplimiento de las normas de confidencialidad. Se espera que la grabación sea publicada tras la comparecencia de Bill Clinton.

Hillary pide la declaración de Trump

En paralelo, Hillary Clinton pidió que el presidente Donald Trump sea citado a declarar y que se hagan públicos todos los archivos relacionados con el caso, incluidos aquellos que, según denuncian demócratas, estarían extraviados o retenidos.

Siga leyendo: Trump calificó a Venezuela como su “nuevo amigo y socio” durante su discurso del Estado de la Unión; esto dijo ante el Congreso

Integrantes de la comisión señalaron además que el Departamento de Justicia habría bloqueado la divulgación de documentos vinculados con la denuncia de una mujer que asegura haber sido agredida sexualmente cuando era menor por Epstein y Trump.

Hillary Clinton solicitó que Donald Trump comparezca ante la comisión y se divulguen documentos que, según demócratas, podrían comprometerlo en el caso Epstein. FOTO: AFP.
Hillary Clinton solicitó que Donald Trump comparezca ante la comisión y se divulguen documentos que, según demócratas, podrían comprometerlo en el caso Epstein. FOTO: AFP.

Se trata de documentos que acusan al presidente de los Estados Unidos de hechos muy graves de violencia sexual”, afirmó el congresista demócrata por California, Robert García, quien exigió que Trump comparezca “inmediatamente” ante la comisión.

La publicación de los testimonios podría marcar un nuevo capítulo en un caso que sigue sacudiendo a figuras políticas de alto perfil en Estados Unidos.

Con información de AFP*.

Temas recomendados

Abuso sexual
Delitos
presidente
declaraciones
pedofilia
Congreso
Corte Suprema
Estados Unidos
Andrés Pastrana
Bill Clinton
Hillary Clinton
Donald Trump
Jeffrey Epstein
Ghislaine Maxwell
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida