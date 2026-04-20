Telemedellín ganó el segundo premio India Catalina con Los Propios: historias de vida del ciudadano común

El canal local fue uno de los ganadores de los India Catalina 2026, los premios que reconocen lo mejor de la televisión colombiana. Telemedellín obtuvo su segundo galardón en la categoría Mejor Corto o Short Vertical gracias a Los propios, un formato digital que narra la historia de los habitantes de la capital antioqueña. Lea: Por primera vez, los Premios India Catalina no premiarán telenovelas en 2026 El premio fue recibido en la gala, realizada el 18 de abril en Cartagena, por la gerente de Telemedellín, Vanessa Palacio; la directora de Contenidos y Distribución, María Adelaida Puyo; y la coordinadora digital, Susana Londoño. En total, se premiaron 71 categorías. Mejor Corto o Short Vertical es una de las nuevas categorías que incorporaron los premios en su edición 42, con el fin de reconocer y visibilizar las producciones pensadas y consumidas desde dispositivos móviles. Los propios es un formato periodístico en video que, en cada entrega, cuenta la historia de un ciudadano de Medellín.

Este contenido es una iniciativa del equipo digital de Telemedellín, del cual hacen parte 15 periodistas. Los propios inició en 2025 y, hasta ahora, cuenta con 50 cápsulas que suman más de 550.000 visualizaciones en redes sociales y YouTube, plataformas en las que cada martes se comparte un nuevo episodio. Por allí han pasado Julián, el joven carretillero de 15 años que se hizo viral en marzo de 2026, cuando funcionarios de espacio público le decomisaron su puesto de venta; y Maye, una joven vendedora de churros que le rinde homenaje a su papá con su emprendimiento en el centro de Medellín.

“Dentro de esa búsqueda de nuevos contenidos y de nuevas formas de contar historias nace Los propios, que surge también de preguntarnos qué queríamos hacer diferente para contarle a Medellín lo que somos. Así llegan las historias de nuestros héroes, de la gente que hace grande esta ciudad porque lo más bonito que tiene Medellín es su gente”, afirma Vanessa Palacio, gerente del canal. En 2025, y tras casi tres décadas de historia, Telemedellín recibió su primer India Catalina por el especial Explotación sexual infantil: una verdad a medias. Tanto este como el nuevo premio han sido considerados por las directivas del canal como producto del proceso de recuperación que ha vivido Telemedellín, luego de la crisis que enfrentó durante la administración del exalcalde Daniel Quintero.