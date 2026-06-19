La serie documental que muestra cómo pacientes y médicos enfrentan enfermedades de alta complejidad en Colombia

Los desmayos de Sandra Villamil comenzaron cuando tenía 19 años. El primer diagnóstico que recibió fue el de un trastorno cerebral, pero la realidad es que ese cuadro, al igual que otros síntomas, se debía a una hipertensión pulmonar idiopática, una enfermedad que afecta aproximadamente a una o dos personas por cada millón de habitantes en el mundo y que eleva la presión arterial en las arterias de los pulmones sin una causa médica identificable. Lea: ¿Cuáles le faltan por ver? Estas son las mejores series de lo que va de 2026, según The Economist Por esa condición, incluida en el listado de enfermedades huérfanas en Colombia, a Sandra le dieron una expectativa de vida de apenas tres meses. Sin embargo, su destino cambió cuando conoció al cardiólogo Juan Esteban Gómez, quien libró junto a ella una batalla científica y jurídica para lograr que la paciente superara con creces esos 90 días que le habían pronosticado. Esa es la historia que relata La virtud de soñar, uno de los cinco capítulos de Sobrevivientes, la serie documental que retrata las historias reales de pacientes y profesionales de la salud que logran sobreponerse a enfermedades de alta complejidad, y que está disponible en YouTube. La producción es una coproducción entre la Fundación Valle del Lili, reconocida como el mejor hospital de Colombia durante cinco años consecutivos en el ranking World’s Best Hospitals de Newsweek, y la productora audiovisual Buena Movida. Ambas organizaciones habían trabajado juntas en varias ocasiones, una experiencia que permitió a los realizadores descubrir que dentro del hospital había cientos de historias que merecían ser contadas.

En 2023 comenzó la etapa de investigación para hacer realidad Sobrevivientes. “Lo primero fue motivar a los líderes médicos para que nos contaran las historias de sus pacientes y las experiencias que habían vivido. Así logramos reunir un banco de unas veinte historias”, le explicó a EL COLOMBIANO Alejandro Montenegro, director y productor de la serie. Posteriormente, el equipo de Buena Movida revisó cada una de ellas y visitó a los pacientes para conocer de primera mano sus experiencias. Con ese material se seleccionaron los cinco relatos que terminaron dando forma a los cinco capítulos de la producción.

Cinco historias de pacientes con enfermedades de alta complejidad en Colombia

Salvando vidas pacíficas, el primer episodio de Sobrevivientes, cuenta la historia de María Tatiana Bermúdez, una mujer embarazada que vive en una vereda ubicada a más de cinco horas de Guapi, en el Cauca. Para recibir atención por una preeclampsia, tuvo que emprender un recorrido por río hasta llegar a un centro asistencial, donde fue atendida por un equipo especializado vinculado a la estrategia Hospital Padrino, liderada por la Fundación Valle del Lili.

Este capítulo recibió el Premio a la Excelencia y fue parte de la selección oficial del WRPN Women’s International Film Festival, que destaca producciones comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres. También fue finalista en el Woman, Life, Freedom International Film Festival. Luego está Un ser extraordinario, que sigue la historia de Santiago Oliveros, un joven que a los 14 años sufrió un accidente de tránsito en motocicleta que cambió su vida y le provocó una cuadriplejia. Gracias al trabajo conjunto del equipo asistencial y del grupo de innovación de la Fundación Valle del Lili, pudo acceder a un dispositivo que le permitió reconectarse con el mundo digital, continuar con sus estudios y perseguir su propósito de motivar a otras personas. Una apuesta contra el destino retrata la experiencia de Gerold Labrada, quien logró superar un cáncer de colon gracias a una cirugía exitosa, pero años después enfrentó una nueva batalla cuando una peritonitis derivó en una fístula intestinal.

Por su parte, Un nuevo comienzo narra la historia de Mary Hoyos, una mujer que desde los dos años convivió con problemas respiratorios que marcaron su infancia y limitaron muchas de sus actividades. A los 21 años, su embarazo representó una ilusión, pero también desencadenó una crisis de salud que permitió identificar finalmente la enfermedad que padecía, para la cual la única alternativa era someterse a un trasplante bipulmonar, un procedimiento de alto riesgo. Finalmente está La virtud de soñar, centrado en Sandra Villamil. Este capítulo fue seleccionado para integrar la muestra oficial del Amsterdam Lift-Off Film Festival, uno de los certámenes dedicados a historias con impacto social más relevantes del circuito independiente. “Cuando el deseo de vivir te cambia la vida” es el eslogan de esta serie que, más allá de ofrecer una mirada íntima a casos clínicos complejos, busca transmitir un mensaje de resiliencia y perseverancia, además de reconocer el trabajo de alto nivel que realizan los profesionales de la salud.