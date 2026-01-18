Después de 50 años, Sandokán regresa a la televisión en una nueva serie

En 1976, la televisión italiana exportó uno de sus productos más memorables, la historia de Sandokán, el tigre de Malasia, basada en las novelas de aventuras escritas por el autor italiano Emilio Salgari a finales del siglo XIX.

En Italia, España y algunos países latinos fue todo un fenómeno que protagonizó el actor indio Kabir Bedi, que siguió con el papel en una miniserie de seis películas que se hicieron en años posteriores.

Ahora esa historia vuelve renovada (tendrá 8 episodios que se podrán ver a partir de este lunes en Netflix) y el papel de Sandokán lo tiene el actor turco más internacional: Can Yaman, de profesión abogado, que encontró en la actuación su destino. Es el protagonista de varias novelas turcas que se han visto en Colombia como El pájaro soñador o El Sr. Incorrecto.

Yaman, que habla seis idiomas, comparte set con un elenco de lujo: Ed Westwick (recordado por Gossip Girl), John Hannah (actor de La Momia) y Alanah Bloor, una cara nueva en la actuación que se ganó el papel de Lady Marianne Guillonk, la enamorada de Sandokán.

EL COLOMBIANO conversó con Westwick, Hannah y Bloor sobre esta experiencia, que involucró además elenco y locaciones italianas, para respetar la historia original y darle un nuevo aire.

“Esta serie supuso un desafío para quienes en Reino Unido no habíamos oído hablar de Sandokán. Para mí como actriz fue todo un reto”, explicó Alannah.

Ed Westwick, quien tiene el papel de Lord James Brooke, considera que el tiempo es clave, “El programa original fue en los años 70, son muchísimos años antes de esta serie y creo que eso logra que haya una nueva generación que la pueda disfrutar. Y algo muy interesante que me pasó en Italia hace unos meses fue que un tipo se me acercó, tal vez de 50 años, y me pidió una foto con su hija, fanática de Gossip Girl, y luego me preguntó en qué estaba trabajando ahora y le dije que estaba en Italia grabando Sandokán y se emocionó muchísimo, me dijo que amaba la historia original. Su hija me conocía por otra serie y ahora quizá ambos puedan ver Sandokán juntos, eso es algo hermoso”.