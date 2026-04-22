Murió Karina Duprez, la reconocida actriz y directora mexicana de “La Usurpadora”, ¿qué le pasó?

Duprez, quien participó en algunas de las telenovelas mexicanas más emblemáticas del siglo XX, falleció este miércoles 22 de abril a los 79 años. Su muerte fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), la entidad que se encarga de administrar las regalías de los artistas mexicanos. Lea: “Alerta” fue hospitalizado de urgencia por problema cardíaco: así evoluciona su salud Como recordó la ANDI en la publicación que realizó en sus redes sociales sobre el fallecimiento de la actriz, Karina hizo parte del elenco de diversas producciones con reconocimiento nacional e internacional.

Una de ellas es Rosa Salvaje, de 1988, la cual fue protagonizada por Verónica Castro y Guillermo Capetillo. También apareció en Mundo de Juguete, de 1977, y en La fuerza del amor, a principios de los noventa. Además, Duprez también fue directora de telenovelas. Tal vez la producción más reconocida de la hizo parte fue La Usurpadora, encabezada por Gabriela Spanic y Fernando Colunga, que cuenta la historia de dos gemelas separadas al nacer que en su adultez se reencuentran e intercambian vidas. La mexicana dirigió algunos episodios del culebrón de finales de los noventa, el cual es una de las telenovelas más reconocidas. Sus últimos proyectos como directora fueron Y mañana será otro día... mejor y Fuego Ardiente.