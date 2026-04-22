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Murió Karina Duprez, la reconocida actriz y directora mexicana de “La Usurpadora”, ¿qué le pasó?

Su fallecimiento fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes y por sus familiares en redes sociales. Duprez era la hija de Magda Guzmán, una de las grandes actrices de la época de oro del cine mexicano.

  • Duprez murió a los 79 años. FOTO: Redes sociales.
    Duprez murió a los 79 años. FOTO: Redes sociales.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Duprez, quien participó en algunas de las telenovelas mexicanas más emblemáticas del siglo XX, falleció este miércoles 22 de abril a los 79 años.

Su muerte fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), la entidad que se encarga de administrar las regalías de los artistas mexicanos.

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Como recordó la ANDI en la publicación que realizó en sus redes sociales sobre el fallecimiento de la actriz, Karina hizo parte del elenco de diversas producciones con reconocimiento nacional e internacional.

Una de ellas es Rosa Salvaje, de 1988, la cual fue protagonizada por Verónica Castro y Guillermo Capetillo.

También apareció en Mundo de Juguete, de 1977, y en La fuerza del amor, a principios de los noventa.

Además, Duprez también fue directora de telenovelas. Tal vez la producción más reconocida de la hizo parte fue La Usurpadora, encabezada por Gabriela Spanic y Fernando Colunga, que cuenta la historia de dos gemelas separadas al nacer que en su adultez se reencuentran e intercambian vidas.

La mexicana dirigió algunos episodios del culebrón de finales de los noventa, el cual es una de las telenovelas más reconocidas. Sus últimos proyectos como directora fueron Y mañana será otro día... mejor y Fuego Ardiente.

Desde pequeña, Duprez tuvo una estrecha relación con el mundo del cine y la televisión. Es hija de Magda Guzmán, diva de la época de oro del cine mexicano. Su familia continuó con la vena artística, ya que su hija, Magda Karina, también es actriz, al igual que su nieto, Chris Pascal.

Tanto Karina como Chris compartieron en sus redes sociales emotivos mensajes de despedida para la directora.

“Gracias por tu amor incondicional, por tu complicidad, por cada momento compartido y por ser siempre mi guía. Gracias por creer en mí, por impulsarme y por ser parte fundamental de mi carrera. Sin duda, no sería el actor que soy hoy si no fuera por ti, por tus enseñanzas, por tu pasión y por todo lo que me regalaste”, dijo Pascal.

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