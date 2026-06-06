Sigue enredado el debate presidencial de segunda vuelta: Cepeda exige reglas y De La Espriella lo acusa de evadirlo

La campaña presidencial volvió a subir de tono este fin de semana luego de un nuevo cruce entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial. La controversia surgió alrededor de la organización de los debates televisados. Cepeda, candidato del Pacto Histórico, solicitó que medios como Caracol, RCN y RTVC sirvan de escenario para los encuentros entre los aspirantes, pero insistió en que antes deben acordarse unas reglas básicas entre ambas campañas. “Le pedimos a Caracol, RCN y RTVC que podamos muy pronto llegar a este escenario, pero para hacerlo lo primero es que podamos pactar unas mínimas reglas con la contraparte”, afirmó. Según Cepeda, su campaña está a la espera de que De La Espriella designe representantes para concertar las condiciones de los debates. Además, cuestionó que su contendiente hubiera manifestado que no era necesario establecer reglas previas. “Tal vez a él no le gusten las reglas, él no es amante de las reglas ni de respetarlas, pero en democracia es así, hay que tener reglas”, declaró. También le puede interesar: Esto pasaría si gana el voto en blanco a la presidencia en segunda vuelta: le contamos

Respuesta de De la Espriella

La respuesta del candidato de derecha no tardó. A través de sus redes sociales, De La Espriella rechazó las condiciones planteadas por Cepeda y lo acusó de intentar retrasar los debates. “Cepeda, no vengas a imponer condiciones. Reconoce primero los resultados de la voluntad del pueblo en las urnas y estaremos listos para el debate”, escribió. El aspirante también hizo referencia al debate convocado por la revista Semana para este martes y sugirió que su rival estaría evitando asistir. “¿Te acojonaste con el debate que ya programó la Revista Semana para el martes a las 7:00 p. m.? Cuéntale al país. Cuando sea y como sea, Manuel José Restrepo y yo los estaremos esperando a Aída y a ti”, agregó. De La Espriella insistió en que los debates deben realizarse sin condicionamientos y sostuvo que los ciudadanos deben tener la oportunidad de contrastar las propuestas de ambos proyectos políticos.

Otros señalamientos

Sin embargo, el enfrentamiento no quedó únicamente en la discusión sobre los debates. Cepeda aseguró que su campaña ha recibido información sobre presuntas irregularidades en la financiación de la candidatura de De La Espriella. “Por múltiples vías estamos recibiendo información sobre eventualmente manejos financieros irregulares e ilícitos por parte de la campaña de Abelardo De La Espriella”, afirmó. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El candidato aseguró que le han llegado denuncias sobre una supuesta compra de votos y movimientos de dinero en distintas regiones del país. También señaló que existiría una estrategia digital de desprestigio impulsada desde la campaña rival. “Hemos recibido información sobre supuesta compra de votos o movimientos de grandes cantidades de dinero para ese efecto en distintos lugares del país. Igualmente, vemos que se ha desplegado una campaña sucia a través de bodegas y seguramente empresas de manejo de inteligencia artificial por parte de esa campaña en contra nuestra”, dijo. Hasta el momento, la campaña de De La Espriella no se ha pronunciado sobre esas acusaciones específicas. Mientras tanto, la discusión sobre los debates continúa abierta y se convierte en uno de los primeros pulsos políticos de una segunda vuelta que apenas comienza.

¿Cuáles son las condiciones que propone Cepeda?