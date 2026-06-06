Sigue enredado el debate presidencial de segunda vuelta: Cepeda exige reglas y De La Espriella lo acusa de evadirlo

La campaña presidencial volvió a subir de tono este fin de semana luego de un nuevo cruce entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial.
La controversia surgió alrededor de la organización de los debates televisados. Cepeda, candidato del Pacto Histórico, solicitó que medios como Caracol, RCN y RTVC sirvan de escenario para los encuentros entre los aspirantes, pero insistió en que antes deben acordarse unas reglas básicas entre ambas campañas.
“Le pedimos a Caracol, RCN y RTVC que podamos muy pronto llegar a este escenario, pero para hacerlo lo primero es que podamos pactar unas mínimas reglas con la contraparte”, afirmó.
Según Cepeda, su campaña está a la espera de que De La Espriella designe representantes para concertar las condiciones de los debates. Además, cuestionó que su contendiente hubiera manifestado que no era necesario establecer reglas previas.
“Tal vez a él no le gusten las reglas, él no es amante de las reglas ni de respetarlas, pero en democracia es así, hay que tener reglas”, declaró.
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