Sofía Vergara tendría nuevo novio: ¿quién es el empresario que la habría vuelto a enamorar?

Sofía Vergara vuelve a ser noticia por su vida sentimental. Tras varios meses de discreción y rumores, la actriz colombiana habría iniciado una nueva relación con Douglas Chabbott, un empresario estadounidense 14 años menor que ella, con quien ha sido vista en distintos eventos internacionales. Conozca: ¿Quién es Sandra, la familiar de Sofía Vergara que estará en la temporada 9 de Selling Sunset? Aunque la protagonista de Modern Family y Griselda ha mantenido un bajo perfil desde su divorcio del actor Joe Manganiello y su posterior ruptura con el cirujano Justin Saliman a comienzos de 2025, una reciente publicación en redes sociales desató especulaciones entre sus seguidores, quienes interpretaron las imágenes como una confirmación del romance.

Vergara, de 53 años, aparece compartiendo momentos de cercanía con Chabbott, de 39, empresario vinculado a los sectores de la moda y el entretenimiento de lujo. La pareja ya había sido vista anteriormente en escenarios como el Festival de Cannes y durante viajes por Europa, lo que avivó las versiones sobre una relación que habría comenzado meses atrás. En otras noticias: Rob Reiner discutió con su hijo antes de ser asesinado: nuevos detalles del caso

¿Quién es Douglas Chabbott, el nuevo novio de Sofía Vergara?

Chabbott es una figura conocida en círculos exclusivos y mantiene vínculos con celebridades internacionales como Naomi Campbell, J Balvin y Ricky Martin. Según versiones cercanas, su perfil encajaría con lo que la actriz ha manifestado en entrevistas recientes: una pareja independiente, exitosa y capaz de adaptarse a su ritmo de vida.

El 2025 ha sido un año de transiciones personales para la barranquillera. Tras el fin de su relación con Saliman, fue relacionada con distintas figuras públicas, entre ellas el piloto Lewis Hamilton, aunque esos rumores nunca se confirmaron. Lo que sí parece claro es que su vínculo con Chabbott se ha fortalecido con el paso de los meses. Puede leer: Video | La graciosa reacción de Sofía Vergara luego de que Jodie Foster le volviera a ganar, esta vez en los Globo de Oro La reacción en redes sociales ha sido mayoritariamente positiva. Miles de seguidores celebran que la actriz se permita una nueva etapa en el amor, mientras continúa consolidando su carrera y sus negocios, entre ellos su marca Toty y nuevos proyectos audiovisuales

Bloque de preguntas y respuestas