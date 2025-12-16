Sofía Vergara tendría nuevo novio: ¿quién es el empresario que la habría vuelto a enamorar?

Sofía Vergara vuelve a ser noticia por su vida sentimental. Tras varios meses de discreción y rumores, la actriz colombiana habría iniciado una nueva relación con Douglas Chabbott, un empresario estadounidense 14 años menor que ella, con quien ha sido vista en distintos eventos internacionales.
Conozca: ¿Quién es Sandra, la familiar de Sofía Vergara que estará en la temporada 9 de Selling Sunset?
Aunque la protagonista de Modern Family y Griselda ha mantenido un bajo perfil desde su divorcio del actor Joe Manganiello y su posterior ruptura con el cirujano Justin Saliman a comienzos de 2025, una reciente publicación en redes sociales desató especulaciones entre sus seguidores, quienes interpretaron las imágenes como una confirmación del romance.