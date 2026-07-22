Qué se sabe de Pickaxe Mountain, la instalación nuclear subterránea de Irán que Trump amenaza con atacar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que su país atacará “Pickaxe Mountain”, el presunto emplazamiento nuclear subterráneo que, según la inteligencia israelí, Irán habría usado para almacenar parte de sus reservas de uranio enriquecido y centrifugadoras avanzadas. “Probablemente atacaremos esa zona muy pronto”, declaró Trump el martes. Horas después, Teherán advirtió que cualquier ataque estadounidense contra instalaciones nucleares iraníes se consideraría una expansión del conflicto en la región, según reportaron medios estatales iraníes.

El nombre corresponde a Kuh-e Kolang Gaz La, una montaña de la cordillera de Zagros, en la provincia iraní de Isfahán, ubicada a poco más de 1,5 kilómetros al sur de la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, ya bombardeada por Estados Unidos e Israel. “Kolang” significa “zapapico” en persa, de ahí el apodo con el que la conocen los analistas occidentales. La montaña tiene una altura de 1.608 metros sobre el nivel del mar, y la instalación excavada en su interior se encuentra sepultada a al menos 100 metros de profundidad, según cálculos del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional (ISIS).

La construcción comenzó en 2020. Irán notificó entonces al Organismo Internacional de Energía Atómica que se trataría de una planta para ensamblar centrifugadoras destinadas a la fabricación de combustible nuclear, en reemplazo de una planta similar destruida en Natanz. No existen planos públicos del complejo, por lo que buena parte de lo que se sabe proviene del análisis de imágenes satelitales. Estas muestran varios complejos de túneles, múltiples entradas y un amplio perímetro de seguridad. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), la actividad en el sitio se aceleró después de que Israel y Estados Unidos atacaran otras instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025, entre ellas la propia Natanz. La instalación se cree que aún no está operativa, aunque las obras continúan.

Una fuente israelí con conocimiento del asunto le dijo a CNN que los servicios de inteligencia de Israel creen que Irán trasladó parte de sus reservas de uranio enriquecido a Pickaxe Mountain tras los ataques de junio de 2025, cuando Israel golpeó las plantas de Natanz, Isfahán y Fordow, y Estados Unidos se sumó al final del conflicto con bombas de mayor potencia. Pese a la magnitud de esos ataques —que Trump calificó entonces como una “aniquilación” del programa nuclear iraní—, ni Washington ni Israel tocaron Pickaxe Mountain.

Consultado sobre si Irán había movido allí sus centrifugadoras más avanzadas, Trump restó importancia a los reportes israelíes y aseguró no tener constancia de ello. Una fuente de los servicios de seguridad en Teherán le dijo a CNN, a comienzos de julio, que las versiones sobre actividad nuclear en el sitio eran falsas. Irán sostiene que su programa nuclear tiene fines exclusivamente energéticos.

¿Qué tan protegida está la instalación?

El sitio, que se extiende por cerca de 2,7 kilómetros cuadrados en la meseta central iraní, está resguardado por baterías antiaéreas, cercas perimetrales y personal de la Guardia Revolucionaria, de acuerdo con reportes de la agencia AP. Un informe reciente del ISIS, basado en imágenes satelitales de mediados de este año, documentó refuerzos adicionales en los accesos al complejo: “roca y tierra fueron empujadas y niveladas sobre la entrada del túnel”, señaló el instituto sobre una de las entradas orientales, además de la instalación de estructuras de concreto para reforzar los túneles de acceso.

Analistas del James Martin Center for Nonproliferation Studies han estimado que la parte principal del complejo podría estar a una profundidad considerablemente mayor a los 100 metros calculados inicialmente. Ese nivel de profundidad plantea un desafío incluso para el arsenal más pesado de Estados Unidos: la bomba GBU-57, diseñada para perforar unos 60 metros de tierra antes de detonar, la misma que se usó en los ataques de 2025 contra otras instalaciones iraníes.

Las opiniones entre los expertos están divididas. Andrea Stricker, del Foundation for Defense of Democracies, planteó que neutralizar Pickaxe Mountain debería ser una prioridad antes de que concluyan las operaciones militares contra Irán, junto con asegurar o eliminar las reservas de uranio altamente enriquecido del país, que rondan los 450 kilogramos. El propio informe del ISIS reconoce que una instalación de este tipo depende de sistemas de ventilación, suministro eléctrico y logística que representan puntos vulnerables, aunque advierte que un ataque podría no ser suficiente si la parte central del complejo está tan profunda como se estima.

Otros analistas son más escépticos sobre lo que Estados Unidos podría lograr. James Acton, del Carnegie Endowment, planteó en redes sociales que un eventual ataque probablemente solo lograría derrumbar los túneles de acceso, sin destruir el núcleo de la instalación. Una operación terrestre, por su parte, resultaría igual de compleja dado el nivel de protección del sitio.

El Comando Militar Khatam al-Anbiya de Irán advirtió que un ataque de Estados Unidos contra Pickaxe Mountain equivaldría a una expansión del conflicto en la región. El organismo internacional de control nuclear de la ONU nunca ha tenido acceso al sitio, por lo que su propósito exacto sigue sin poder confirmarse de forma independiente.