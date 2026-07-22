Hacinamiento del 27% y déficit de 12.000 guardianes: el sistema penitenciario que deja el Gobierno Petro

Detrás de los barrotes, las manos se asoman pidiendo ayuda cuando se acercan cámaras de televisión. Cuando un micrófono se les acerca, los presos narran que duermen más de cinco personas en celdas pensadas para dos. Ese ha sido el panorama que, por años, se ha retratado en el sistema penitenciario colombiano. Según los recientes hallazgos de la Contraloría, la situación no ha mejorado, sino empeorado.
Las cifras concretas se presentaron en el informe que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) entregó al equipo de empalme y transición de Abelardo de La Espriella a solo dos semanas de la posesión del presidente electo.
Las conclusiones, a grandes rasgos, son que hay más presos, menos cupos, déficit de guardianes, fallas estructurales, instalaciones inadecuadas y problemas administrativos, disciplinarios y fiscales. En total, hay 306 irregularidades.
Los detalles del informe fueron revelados por el diario El Tiempo. En cuanto a las irregularidades, estas se encuentran sin resolver ante la Contraloría General de la Nación, y tienen que ver con:
“Debilidades de la administración en la elaboración de un decreto que regula y/o establece una jornada laboral que patrocine un entorno laboral justo, equitativo y sostenible en las relaciones de trabajo, asegurando el equilibrio dinámico y armónico entre los derechos y deberes de todos los servidores del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional del INPEC”, según el medio citado.
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Por otro lado, en cuanto a los procesos disciplinarios, con corte al 21 de mayo de 2026, la entidad tenía 6.797 procesos activos en todo el país. De ese total, 5.122 correspondían a quejas, 521 a indagaciones preliminares y 1.154 a investigaciones disciplinarias que ya avanzaban de manera formal.
Sin embargo, los problemas más detallados (y más urgentes por atender, según el propio informe) tienen que ver con el hacinamiento y la falta de guardias.