Daniel Ortega busca cerrar la puerta a la oposición con nueva reforma electoral en Nicaragua

El Congreso de Nicaragua, controlado por el Gobierno, votará a inicios de agosto una reforma para impedir que partidos opositores compitan en elecciones, a pedido del presidente Daniel Ortega, informó el jefe del Legislativo, Gustavo Porras. Los diputados y la autoridad electoral definirán los “elementos para no dejar ni un resquicio” y que no se “pueda meter la manipulación terrible de los imperios y de sus lacayos” en los comicios, dijo Porras, al referirse a los opositores, en una entrevista difundida este miércoles. El líder parlamentario precisó que “en la primera semana de agosto” se someterá “a votación las reformas”, tras comenzar este miércoles su discusión en comisiones de la Asamblea Nacional y el Consejo Supremo Electoral (CSE). Lea más: Gobierno Trump dice que no se quedará quieto frente a planes de Nicaragua de eliminar elecciones. “Somos los nicaragüenses los que decidimos cuándo y cómo serán nuestras elecciones”, declaró Porras a medios afines al Gobierno, y detalló que la iniciativa del mandatario se transformará en “leyes”. En el simbólico acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, descartó el domingo pasado realizar comicios donde compitan sus adversarios, a los que acusó de “vendepatrias” al servicio de Estados Unidos.

Su anuncio desató una oleada de condenas de gobiernos, organizaciones internacionales y la oposición en el exilio. Estados Unidos aseguró el martes que no se quedará de “brazos cruzados”. Al condenar este miércoles la iniciativa de Ortega, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió al Gobierno “restablecer el Estado de derecho”, pues “todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar”. Conozca: Video | El dictador Daniel Ortega descartó elecciones en Nicaragua para evitar triunfo de la oposición: “¡Que se olviden!” “Estos recientes acontecimientos acentúan aún más las graves restricciones a las libertades fundamentales, el desmantelamiento del espacio cívico y la erosión constante del Estado de derecho”, dijo Türk. El exguerrillero de 80 años, quien gobierna con su esposa Rosario Murillo, elevada al rango de copresidenta, lanzó su iniciativa en momentos en que opositores en el exilio se mostraban esperanzados en que la presión internacional lograra comicios libres en Nicaragua.

Ortega adelantó que serán aprobadas leyes que “les pongan un muro, un bloque a los golpistas”, de forma que “por mucha plata que les den los yanquis, no podrán” llegar al poder. “Esto es lo que nunca va a volver, a eso se refería el comandante Daniel, no va a volver a haber elecciones en manos de los imperialistas para tratar de avasallar y de imponer el poder sobre el pueblo”, remarcó Porras. Ortega gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, tras lo cual fue reelegido tres veces en cuestionados comicios. En los últimos, hace cinco años, encarceló a opositores y ganó ampliamente sin rivales. Líderes opositores consultados por AFP coinciden en que Ortega teme perder en una elección competitiva y decidió avanzar hacia un régimen en el que el gobernante Frente Sandinista de Liberación (FSLN) sea el único legal, como en Cuba con el Partido Comunista.

Ortega y Murillo, a quienes sus críticos acusan de instalar una dictadura dinástica, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU. “Ortega confiesa lo que más le inquieta: no ha conseguido neutralizar a la oposición (...), sabe que la voluntad de cambio sigue viva y que aún le disputa el país”, declaró a la AFP Félix Maradiaga, exaspirante presidencial y exdetenido político, despojado de su nacionalidad y exiliado en Estados Unidos. Casi un millón de nicaragüenses partieron al exilio en Costa Rica, Estados Unidos y España en los últimos ocho años. Unos 500 activistas opositores, sacerdotes, periodistas e intelectuales como los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli fueron despojados de su nacionalidad y bienes. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Opositores aseguran que Murillo, de 75 años, realiza una purga interna -varios dirigentes del FSLN han sido encarcelados- en todas las instituciones del Estado ante un eventual fallecimiento de Ortega, quien sufre lupus e insuficiencia renal. Siga leyendo: Gobierno de Nicaragua libera a “decenas” de presos políticos tras petición de Estados Unidos

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