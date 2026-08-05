Rihanna reapareció en el Carnaval de Barbados: así fue su impactante desfile en el Crop Over 2026

Mientras sus seguidores continúan a la espera de un nuevo álbum, Rihanna volvió a acaparar la atención, esta vez lejos de los escenarios y en uno de los eventos más importantes de su país natal. La cantante reapareció en el Crop Over, el tradicional carnaval de Barbados, donde protagonizó uno de los momentos más comentados del desfile del Gran Día de Kadooment.
La artista regresó a esta celebración después de dos años de ausencia. Su última participación había sido en 2024, ya que el año pasado no asistió porque se encontraba en la etapa final de su embarazo. Ahora, volvió a recorrer las calles de Barbados para unirse a la banda encabezada por su hermano, Aura, y participar en el cierre del festival más importante de la isla.
Como ya es tradición, Rihanna llamó la atención por su vestuario. La cantante lució un traje confeccionado especialmente para la ocasión por la diseñadora barbadense Lauren Austin, quien ha estado detrás de varios de los atuendos que la artista ha utilizado en ediciones anteriores del carnaval.