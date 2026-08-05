“El 94% de la cocaína proviene de Colombia”: Nate Morris, candidato a embajador de EE. UU. en Colombia

El proceso para ratificar al empresario Nate Morris como próximo embajador de Estados Unidos en Colombia avanzó este miércoles con su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. La audiencia constituye la primera revisión formal de su nominación antes de que esta pueda ser sometida a votación en el pleno de esa corporación.

En medio de aquel proceso —en el que el candidato deberá conseguir por lo menos 22 votos para ser elegido—, Morris dio un discurso en el que demostró no solo su experiencia, sino también su conocimiento sobre las relaciones entre ambos países. Allí dijo un dato preocupante: el 94% de la cocaína que inunda las calles de Estados Unidos proviene de Colombia.

Y es que los temas centrales que se tocaron en la asamblea fueron: cooperación en materia de seguridad, lucha contra las drogas/narcotráfico, comercio, relaciones diplomáticas y migración. En este último punto también es importante resaltar que Colombia es uno de los países con más migrantes indocumentados en EE. UU., según estudio oficial reciente.

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Es por eso que, frente a la Comisión de Relaciones Exteriores, Morris resaltó que aquellos temas son su preocupación y prioridad ahora que aspira al cargo (al que fue nominado por el propio presidente del país, Donald Trump).

En concreto, aseguró: “De ser confirmado, trabajaré con el nuevo gobierno en tres prioridades: primero, detener el flujo de drogas y la inmigración ilegal; segundo, ampliar las oportunidades económicas; y tercero, atender a los estadounidenses que viven en Colombia o viajan a ese país”.

Allí fue cuando agregó: “Aproximadamente el 94 % de la cocaína que está devastando a las comunidades estadounidenses proviene de Colombia”.

Morris agregó que reconoce que Colombia es uno de los “socios estratégicos” más importantes de Estados Unidos en todo el mundo. “El futuro de Occidente y de la política exterior estadounidense depende del dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Este es nuestro vecindario”, dijo.