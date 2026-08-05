Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Hasta cinco millones de pesos por hacer pereza: Itagüí abre convocatoria para el desfile de camas y comparsas

La Alcaldía de Itagüí abrió la convocatoria para el Desfile de Camas y Comparsas, uno de los eventos más emblemáticos del Día Mundial de la Pereza.

  • Las inscripciones para la Fiesta de la Pereza en el municipio de Itaguí estarán abiertas hasta el 9 de agosto. Foto: Jaime Pérez Munévar
    Las inscripciones para la Fiesta de la Pereza en el municipio de Itaguí estarán abiertas hasta el 9 de agosto. Foto: Jaime Pérez Munévar
Ana Karina Muñoz Gutiérrez
Ana Karina Muñoz Gutiérrez

Metro

hace 2 horas
bookmark

En Itagüí están buscando camas para hacer pereza. La Alcaldía abrió la convocatoria para uno de los eventos más queridos de su tradición festiva: el Desfile de Camas y Comparsas, que este año llega en su versión número 35 el domingo 16 de agosto.

El desfile hace parte de las Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura y es una celebración que desde 1991 le rinde homenaje a la vocación productiva de Itagüí, el municipio más pequeño de Antioquia en extensión pero uno de los más densamente poblados e industrializados del país.

Durante décadas, su tejido empresarial —textil, químico, metalmecánico— fue el motor económico del sur del Valle de Aburrá, y las fiestas nacieron como una forma de celebrar esa identidad trabajadora.

Entérese: Con lo que atenderían a 1.600 adultos en un año rumbearán nueve días en fiestas de Itagüí

Con el tiempo, el Día Mundial de la Pereza se convirtió en su evento más icónico: una jornada en la que Itagüí se toma un descanso colectivo y lo convierte en fiesta, arte y creatividad.

Pueden participar empresas, colectivos, organizaciones y ciudadanos en dos categorías: una para el sector empresarial y entidades con ánimo de lucro, y otra para personas naturales y entidades sin ánimo de lucro. Los premios son los mismos en ambas: cinco millones para el primer lugar, tres para el segundo y dos para el tercero.

Las propuestas pueden ir desde una cama convencional hasta una creación escenográfica tipo carroza —siempre que cumpla condiciones de seguridad—, con entre cinco y veinte participantes por delegación.

La temática es completamente libre: descanso, sueños, ocio creativo, patrimonio, medio ambiente, literatura, música o ciencia. El jurado evaluará la creatividad, el concepto, la puesta en escena, la caracterización, el vestuario y la ambientación.

”El Día Mundial de la Pereza hace parte de nuestra identidad y nos permite encontrarnos alrededor del arte, la imaginación y el disfrute”, dijo el alcalde Diego Torres.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

El evento es uno de los más de 200 gratuitos que tendrá la versión 35 de las fiestas, del 8 al 17 de agosto. La agenda completa —con conciertos, trova, humor, gastronomía y actividades deportivas y culturales— puede consultarse en este enlace.

Las inscripciones cierran el 9 de agosto a las 11:59 p. m. y se puede acceder a ellas a través de este enlace. El día del desfile, la concentración arranca a las 9:00 a. m. en el monumento Cristo Rey, carrera 51 con calle 57, frente a Coltejer.

Lea más: Después de Feria de las Flores viene la pereza: prepárese para las tradicionales fiestas de Itagüí

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse en el Desfile de Camas de Itagüí y dónde hacerlo?
Las inscripciones para el Desfile de Camas y Comparsas están abiertas hasta el domingo 9 de agosto a las 11:59 p. m. El proceso se realiza de manera 100 % virtual a través del portal oficial www.institutoitagui.gov.co.
¿Cuáles son los premios del Desfile de Camas y Comparsas en las Fiestas de Itagüí?
El concurso entregará incentivos económicos en dos categorías (Empresarial y Personas Naturales/Sin Ánimo de Lucro). El primer lugar podrá recibir $5.000.000 pesos, el segundo lugar $3.000.000 pesos y, finalmente, el tercer lugar recibirá $2.000.000 de pesos.
¿Cuándo y a qué hora se celebrará el Desfile de Camas en 2026?
El desfile se llevará a cabo el domingo 16 de agosto de 2026. La concentración de los participantes iniciará a las 9:00 a. m. en el monumento a Cristo Rey (carrera 51 con calle 57, sector Coltejer).

Temas recomendados

Fiestas populares
Convocatoria
fiestas
Alcaldía de Itagüí
festival de la pereza
Itagüí
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos