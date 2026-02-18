De la medalla olímpica a ganar el Desafío Siglo XXI: los premios que se llevó Anthony Zambrano

Bajo el sol de Cartagena de Indias, la historia de los programas de TV y el deporte colombiano sumó un nuevo capítulo este 17 de febrero. El atleta olímpico Anthony Zambrano, junto a su refuerzo Miryan, se llevaron las miradas del país tras ganar el Desafío Siglo XXI. Le puede interesar: ¿Miryan y Zambrano seguirán juntos después del ‘Desafío’? Esto dijeron Ambos llegaron primero hasta la copa de la Gran Final del reality más exigente de la televisión nacional. El triunfo no solo consolidó su estatus como competidor de élite, sino que cierra una temporada marcada por la resistencia física y la estrategia en “La Ciudad de las Cajas”. Zambrano, reconocido deportista olímpico, de 28 años, quien se ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020/2021, debido a la pandemia del covid-19, escribió un nuevo capítulo tras ganar el Desafío más largo de la historia, tras desarrollarse entre 2025 y 2026.

El botín de la victoria para Zambrano en el Desafío Siglo XXI

Tras una competencia con más de 120 capítulos en esta temporada, que puso a prueba sus límites en los boxes, la dupla reveló a los medios de Caracol TV que se alzó con un botín neto que asciende a casi 700 millones de pesos. Esta cifra representa la suma del premio mayor de la segunda fase (600 millones) y los acumulados obtenidos durante los ciclos finales del juego, en donde los participantes pudieron ganar un poco más de dinero. Asimismo, Jose Maldonado, conocido como “Rata”, y su refuerzo, Valentina, se llevaron 600 millones de pesos tras ganar la primera parte de la final, para un total de 1.200 millones de pesos como premio mayor. Es por eso que, aparte del incentivo económico, el desempeño de los ganadores, Zambrano y Miryan, fue recompensado con otros regalos exclusivos por llegar de primeros a la copa en Cartagena, los cuales fueron: -Un viaje a México con todo incluido para ver un partido de la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica 2026. -Dos motocicletas último modelo de una de las marcas patrocinadoras del programa. -Dos dispositivos móviles de última generación, también de los patrocinadores del programa. Los vencedores destacaron que, aunque sus rivales llevaban ventaja en varios tramos, su fuerza mental y el apoyo de las personas que facilitaron su travesía en el recorrido final fueron las claves para remontar y alcanzar la gloria.

Inversiones y gratitud: el destino del premio