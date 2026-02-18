Cuidar antes de la enfermedad: en Palmas abrieron el primer centro de medicina deportiva para mascotas

Un perrito avanza con paso corto, concentrado sobre una banda inclinada. A su lado, una veterinaria acompaña el movimiento del animal con la traílla, sin prisa, marcando el ritmo. Un paso a la vez.
No le da órdenes ni lo esfuerza. Es un ejercicio que parece más a una coreografía que una terapia. La escena ocurre en una sala amplia, de paredes claras y atravesada por la luz del Alto de Las Palmas que entra desde los ventanales del nuevo centro de medicina deportiva y rehabilitación para mascotas, único en el país, que abrió sus puertas en el kilómetro 16, junto al centro comercial Le Mont, antes de la glorieta de Sancho Paisa.