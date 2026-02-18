Cuidar antes de la enfermedad: en Palmas abrieron el primer centro de medicina deportiva para mascotas

Un perrito avanza con paso corto, concentrado sobre una banda inclinada. A su lado, una veterinaria acompaña el movimiento del animal con la traílla, sin prisa, marcando el ritmo. Un paso a la vez. No le da órdenes ni lo esfuerza. Es un ejercicio que parece más a una coreografía que una terapia. La escena ocurre en una sala amplia, de paredes claras y atravesada por la luz del Alto de Las Palmas que entra desde los ventanales del nuevo centro de medicina deportiva y rehabilitación para mascotas, único en el país, que abrió sus puertas en el kilómetro 16, junto al centro comercial Le Mont, antes de la glorieta de Sancho Paisa.

Este espacio hace parte de la red de servicios veterinarios Bivett y es inédito a nivel nacional porque integra, en un mismo modelo, medicina deportiva, rehabilitación y atención clínica para animales de compañía. Aquí, la fisioterapia e hidroterapia no es solo para perros de competencia o casos extremos; la apuesta es intervenir antes de que aparezcan lesiones, fortalecer el cuerpo de los peluditos antes de que sientan dolor. Acompañar seres que envejecen en silencio. “Los animales de compañía ya se convirtieron en miembros fundamentales en el corazón de las familias. Uno ya habla de familias multiespecie”, dice Carolina Cataño Gil, gerente general de Bivett. En su lectura, la medicina veterinaria atraviesa una transformación similar a la que vivió la medicina humana cuando dejó de centrarse únicamente en atender las urgencias. “Este es un servicio que busca hacer más consciente a la gente de que la prevención es más económica y que también le va a alargar la vida a los pacientes”, explica a EL COLOMBIANO. El centro cuenta con un área de 90 metros cuadrados dedicada exclusivamente a medicina deportiva y rehabilitación. Allí conviven fisioterapia, hidroterapia, gimnasio especializado y terapias complementarias como acupuntura, laserterapia y ozonoterapia.

A pocos metros funciona una clínica de mediana complejidad de 200 metros cuadrados, con urgencias 24/7, cirugía, laboratorio, ecografía, rayos X y hospitalización. Todo bajo un mismo techo, pensado para que el proceso sea ágil entre diagnóstico, tratamiento y seguimiento. La necesidad de un espacio así está relacionada con la forma en la que hoy viven las mascotas, muchas veces en apartamentos pequeños, rutinas largas de encierro, silencio, paseos cortos y actividad física irregular. “No es solo salir a correr detrás de una pelota. Si no está entrenado para ese esfuerzo, se puede lesionar”, señala Cataño. Por eso, el modelo incorpora planes personalizados que integran ejercicio, nutrición y comportamiento, ajustados a la etapa de vida y a la predisposición de cada raza.

