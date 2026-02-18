x

Cuidar antes de la enfermedad: en Palmas abrieron el primer centro de medicina deportiva para mascotas

La apuesta de este nuevo espacio es promover un cuidado preventivo en los hogares. Le contamos los detalles.

    El centro integra espacios de fisioterapia, hidroterapia y atención clínica especializada para animales de compañía, ubicado en la Avenida Las Palmas. FOTOS cortesía Bivett
    La apuesta es intervenir antes de que aparezcan lesiones, fortalecer el cuerpo de los peluditos antes de que sientan dolor. FOTO cortesía Bivett
Leonardo Bautista Romero
Tendencias

hace 36 minutos
bookmark

Un perrito avanza con paso corto, concentrado sobre una banda inclinada. A su lado, una veterinaria acompaña el movimiento del animal con la traílla, sin prisa, marcando el ritmo. Un paso a la vez.

No le da órdenes ni lo esfuerza. Es un ejercicio que parece más a una coreografía que una terapia. La escena ocurre en una sala amplia, de paredes claras y atravesada por la luz del Alto de Las Palmas que entra desde los ventanales del nuevo centro de medicina deportiva y rehabilitación para mascotas, único en el país, que abrió sus puertas en el kilómetro 16, junto al centro comercial Le Mont, antes de la glorieta de Sancho Paisa.

Este espacio hace parte de la red de servicios veterinarios Bivett y es inédito a nivel nacional porque integra, en un mismo modelo, medicina deportiva, rehabilitación y atención clínica para animales de compañía.

Aquí, la fisioterapia e hidroterapia no es solo para perros de competencia o casos extremos; la apuesta es intervenir antes de que aparezcan lesiones, fortalecer el cuerpo de los peluditos antes de que sientan dolor. Acompañar seres que envejecen en silencio.

“Los animales de compañía ya se convirtieron en miembros fundamentales en el corazón de las familias. Uno ya habla de familias multiespecie”, dice Carolina Cataño Gil, gerente general de Bivett. En su lectura, la medicina veterinaria atraviesa una transformación similar a la que vivió la medicina humana cuando dejó de centrarse únicamente en atender las urgencias. “Este es un servicio que busca hacer más consciente a la gente de que la prevención es más económica y que también le va a alargar la vida a los pacientes”, explica a EL COLOMBIANO.

El centro cuenta con un área de 90 metros cuadrados dedicada exclusivamente a medicina deportiva y rehabilitación. Allí conviven fisioterapia, hidroterapia, gimnasio especializado y terapias complementarias como acupuntura, laserterapia y ozonoterapia.

A pocos metros funciona una clínica de mediana complejidad de 200 metros cuadrados, con urgencias 24/7, cirugía, laboratorio, ecografía, rayos X y hospitalización. Todo bajo un mismo techo, pensado para que el proceso sea ágil entre diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

La necesidad de un espacio así está relacionada con la forma en la que hoy viven las mascotas, muchas veces en apartamentos pequeños, rutinas largas de encierro, silencio, paseos cortos y actividad física irregular. “No es solo salir a correr detrás de una pelota. Si no está entrenado para ese esfuerzo, se puede lesionar”, señala Cataño. Por eso, el modelo incorpora planes personalizados que integran ejercicio, nutrición y comportamiento, ajustados a la etapa de vida y a la predisposición de cada raza.

La apuesta es intervenir antes de que aparezcan lesiones, fortalecer el cuerpo de los peluditos antes de que sientan dolor. FOTO cortesía Bivett

Algunas de esas predisposiciones son bien conocidas. “Hay animales que tienen muchas patologías relacionadas a su raza. Un golden tiene una alta probabilidad de sufrir displasia de cadera. Entonces, ¿por qué no le fortalecemos los músculos, los tendones... por qué no hacemos actividad para que no sufra de eso?”, plantea la especialista. Ahí es que su enfoque busca enseñar el cuerpo de los animales a moverse mejor.

Bivett opera en alianza con SURA y la Universidad CES, vínculo que ha sido clave para elevar los estándares del sector veterinario en Medellín. “Un perrito o un gatico requieren los mismos niveles de cuidado que la salud humana”, afirma Cataño. Desde la academia, agrega, se ha impulsado la formación de médicos veterinarios especialistas y la planeación del talento humano necesario para responder a una atención cada vez más compleja.

Lea también: Reconocieron al Sabueso Fino Colombiano como la primera raza 100% nacional en el mundo; conozca sus características

La nueva sede hace parte de una inversión de 5.000 millones de pesos que incluye también una clínica en Bello, con la que la red consolida cinco centros en el departamento. En total, Bivett atiende hoy más de 30.000 pacientes al año y proyecta llegar a 650.000 animales de compañía anuales para 2030, cerca del 10 % de la población de perros y gatos del país, con un plan de expansión que contempla 41 sedes y la llegada a México.

Pero más allá de las cifras, la clínica de Palmas propone otra forma de mirar la salud animal. No solo vencer enfermedades, sino crear procesos cotidianos de cuidado. Un ejercicio guiado y movimientos bien hechos les pueden salvar la vida.

