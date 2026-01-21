Polémica por los influencers en Colombia: Robinson Díaz los critica y Luisa Fernanda W responde

El actor colombiano Robinson Díaz desató una fuerte polémica en redes sociales tras referirse de manera despectiva a los creadores de contenido durante una entrevista reciente, declaraciones que provocaron múltiples reacciones y reabrieron el debate sobre el valor y el impacto de la industria digital. Conozca: Caso Pandoro: Chiara Ferragni se destapa tras el escándalo que sacudió su imperio digital “Estamos plagados de influencers y de un poco de idiotas y pendejos que quieren ser famosos, pero no tienen nada, no tienen mérito, no tienen talento. Ese exitismo, a mí me sabe a cucaracha”, afirmó el actor, conocido por sus papeles en producciones como ‘Vecinos’, ‘La saga, negocios de familia’ y ‘El cartel de los sapos’. En sus palabras, Díaz cuestionó la fama sin trayectoria y defendió que el verdadero éxito está en “tener algo que contarle a los demás”.

Las declaraciones generaron una ola de comentarios divididos entre quienes respaldaron su postura y quienes consideraron que sus palabras estigmatizaban a un sector completo. En medio del debate, Luisa Fernanda W, una de las creadoras de contenido más reconocidas del país, respondió a través de una publicación que rápidamente acumuló miles de interacciones. La empresaria paisa inició su mensaje destacando el respeto y la admiración que siente por la carrera actoral de Díaz, pero señaló que no comparte la generalización sobre los influencers. “Yo puedo entender de dónde viene su percepción, pero generalizar no es justo ni preciso. Ser creador de contenido no es una moda, es una industria”, afirmó. Siga leyendo: Una telenovela en vivo: Westcol, Aida y el espectáculo de su propia intimidad Luisa Fernanda W respaldó su argumento con cifras sobre el impacto económico del sector, señalando que la economía de los creadores de contenido mueve actualmente más de 250.000 millones de dólares a nivel global y que, según proyecciones, podría superar los 450.000 millones en los próximos años.

Además, subrayó que en países como Colombia esta actividad genera empleo real, ya que detrás de cada creador hay equipos conformados por camarógrafos, editores, maquilladores, diseñadores, community managers y marcas locales. “El valor no está en la fama, está en el impacto”, recalcó. Finalmente, la influencer aseguró que el trabajo de los creadores de contenido no compite con el del gremio actoral, sino que puede complementarse dentro de las industrias creativas. “Reducir todo a una sola etiqueta no refleja la realidad. El talento no compite, se respeta. Cuando dejamos de dividir y empezamos a entender, todos crecemos”, concluyó. Conozca: ‘Epa Colombia’ seguirá en prisión: juez le negó extinción de pena En Colombia, muchos creadores de contenido han diversificado su labor más allá de las redes sociales, consolidando empresas, marcas y fundaciones que también cumplen un rol social y comunitario.

¿Cuánto mueve el influencer Marketing en Colombia?