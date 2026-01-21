x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Polémica por los influencers en Colombia: Robinson Díaz los critica y Luisa Fernanda W responde

Las declaraciones del actor Robinson Díaz sobre los creadores de contenido encendieron un debate en redes sociales y en la industria del entretenimiento. Mientras cuestionó el “exitismo” y la fama sin mérito, Luisa Fernanda W defendió el impacto económico y laboral de los influencers en Colombia, un sector que mueve millones de pesos al año.

  • Las declaraciones de Robinson Díaz y la respuesta de Luisa Fernanda W reavivaron el debate sobre el papel de los creadores de contenido en la industria del entretenimiento en Colombia. FOTO: Colprensa.
Andrea Lara
hace 3 horas
El actor colombiano Robinson Díaz desató una fuerte polémica en redes sociales tras referirse de manera despectiva a los creadores de contenido durante una entrevista reciente, declaraciones que provocaron múltiples reacciones y reabrieron el debate sobre el valor y el impacto de la industria digital.

“Estamos plagados de influencers y de un poco de idiotas y pendejos que quieren ser famosos, pero no tienen nada, no tienen mérito, no tienen talento. Ese exitismo, a mí me sabe a cucaracha”, afirmó el actor, conocido por sus papeles en producciones como ‘Vecinos’, ‘La saga, negocios de familia’ y ‘El cartel de los sapos’. En sus palabras, Díaz cuestionó la fama sin trayectoria y defendió que el verdadero éxito está en “tener algo que contarle a los demás”.

Las declaraciones generaron una ola de comentarios divididos entre quienes respaldaron su postura y quienes consideraron que sus palabras estigmatizaban a un sector completo. En medio del debate, Luisa Fernanda W, una de las creadoras de contenido más reconocidas del país, respondió a través de una publicación que rápidamente acumuló miles de interacciones.

La empresaria paisa inició su mensaje destacando el respeto y la admiración que siente por la carrera actoral de Díaz, pero señaló que no comparte la generalización sobre los influencers. “Yo puedo entender de dónde viene su percepción, pero generalizar no es justo ni preciso. Ser creador de contenido no es una moda, es una industria”, afirmó.

Luisa Fernanda W respaldó su argumento con cifras sobre el impacto económico del sector, señalando que la economía de los creadores de contenido mueve actualmente más de 250.000 millones de dólares a nivel global y que, según proyecciones, podría superar los 450.000 millones en los próximos años.

Además, subrayó que en países como Colombia esta actividad genera empleo real, ya que detrás de cada creador hay equipos conformados por camarógrafos, editores, maquilladores, diseñadores, community managers y marcas locales. “El valor no está en la fama, está en el impacto”, recalcó.

Finalmente, la influencer aseguró que el trabajo de los creadores de contenido no compite con el del gremio actoral, sino que puede complementarse dentro de las industrias creativas. “Reducir todo a una sola etiqueta no refleja la realidad. El talento no compite, se respeta. Cuando dejamos de dividir y empezamos a entender, todos crecemos”, concluyó.

En Colombia, muchos creadores de contenido han diversificado su labor más allá de las redes sociales, consolidando empresas, marcas y fundaciones que también cumplen un rol social y comunitario.

¿Cuánto mueve el influencer Marketing en Colombia?

La industria del marketing de influenciadores en Colombia ya mueve más de medio billón de pesos al año, consolidándose como uno de los sectores de mayor crecimiento dentro de la economía digital. Según datos de Valora Analitik (2025), el país cuenta con cerca de 650.000 creadores de contenido, de acuerdo con cifras del Interactive Advertising Bureau (IAB), y el sector factura aproximadamente US$150 millones anuales, equivalentes a unos $618.600 millones de pesos.

De acuerdo con Juan David Ramírez, CRO de la plataforma Fluvip, el crecimiento de esta industria no se ha detenido. En América Latina, el marketing de influenciadores registra aumentos trimestrales de entre 35% y 40%, un comportamiento que también se refleja en el mercado colombiano. Actualmente, Fluvip agrupa a más de 200.000 influencers en 65 países, lo que evidencia la consolidación regional del sector.

En Colombia, entre el 40% y el 45% de las empresas ya destinan recursos a pautar con creadores de contenido, principalmente en sectores como belleza, salud, bebidas, finanzas, telecomunicaciones y consumo masivo. Según Ramírez, las compañías invierten en promedio entre el 20% y el 25% de su presupuesto digital en influencer marketing, una proporción que, asegura, continúa en aumento año tras año.

Temas recomendados

Marketing Digital
Influencer
Polémicas
Actor
Peleas
Famosos
criticas
Creadores de contenido
Colombia
