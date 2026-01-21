Polémica por los influencers en Colombia: Robinson Díaz los critica y Luisa Fernanda W responde

El actor colombiano Robinson Díaz desató una fuerte polémica en redes sociales tras referirse de manera despectiva a los creadores de contenido durante una entrevista reciente, declaraciones que provocaron múltiples reacciones y reabrieron el debate sobre el valor y el impacto de la industria digital.
Conozca: Caso Pandoro: Chiara Ferragni se destapa tras el escándalo que sacudió su imperio digital
“Estamos plagados de influencers y de un poco de idiotas y pendejos que quieren ser famosos, pero no tienen nada, no tienen mérito, no tienen talento. Ese exitismo, a mí me sabe a cucaracha”, afirmó el actor, conocido por sus papeles en producciones como ‘Vecinos’, ‘La saga, negocios de familia’ y ‘El cartel de los sapos’. En sus palabras, Díaz cuestionó la fama sin trayectoria y defendió que el verdadero éxito está en “tener algo que contarle a los demás”.