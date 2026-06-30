Quién es José Hernández, el colombiano que sería el nuevo novio de Chiara Ferragni

Luego de varios meses marcados por la polémica, el divorcio y los procesos judiciales que pusieron en riesgo su reputación, la influencer y empresaria italiana Chiara Ferragni parece haber encontrado un nuevo motivo para sonreír. Medios europeos aseguran que la creadora de contenido mantiene una relación sentimental con el colombiano José Hernández, un ingeniero radicado desde hace varios años en Milán, Italia.
La información fue revelada por la revista ¡Hola!, que publicó fotografías de la pareja compartiendo tiempo juntos y aseguró que Hernández ya habría sido presentado oficialmente a la familia de la empresaria, un gesto que alimenta las versiones de que la relación va más allá de un romance pasajero.
Aunque José Hernández ha mantenido un perfil bajo y está lejos del mundo del espectáculo, su trayectoria profesional ha despertado interés desde que su nombre comenzó a relacionarse con una de las influencers más famosas del mundo.