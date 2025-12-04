x

“Dejó un gran legado”: murió Luis Alberto García, famoso actor colombiano que participó en Hasta que la plata nos separe

El famoso dramaturgo, actor y director colombiano, falleció a los 88 años de edad, siendo uno de los pilares que marcó huella en la industria del teatro local. Conozca su trayectoria, sus obras cumbre y las condolencias del gremio.

  Con más de cuatro décadas de trayectoria, García fue director y formador del grupo de teatro de la Universidad de América. FOTO: Asociación Colombiana de Actores (ACA) y redes sociales
    Con más de cuatro décadas de trayectoria, García fue director y formador del grupo de teatro de la Universidad de América. FOTO: Asociación Colombiana de Actores (ACA) y redes sociales
  La lamentable muerte del actor fue confirmada por la Asociación Colombiana de Actores (ACA) FOTO: Redes sociales
    La lamentable muerte del actor fue confirmada por la Asociación Colombiana de Actores (ACA) FOTO: Redes sociales
  Fue dramaturgo, actor y director. Su presencia fue importante en el teatro, el cine y la televisión. FOTO: Asociación Colombiana de Actores (ACA)
    Fue dramaturgo, actor y director. Su presencia fue importante en el teatro, el cine y la televisión. FOTO: Asociación Colombiana de Actores (ACA)
El Colombiano
04 de diciembre de 2025
bookmark

La televisión, el cine y el teatro colombiano están de duelo, luego de confirmarse el lamentable fallecimiento de Luis Alberto García, un respetado dramaturgo, director y actor que dejó una huella indeleble en la cultura nacional.

Esta noticia, confirmada recientemente por las autoridades y entidades oficiales, fue difundida por la Asociación Colombiana de Actores (ACA), quienes a través de sus canales principales le dedicaron un sentido mensaje.

La lamentable muerte del actor fue confirmada por la Asociación Colombiana de Actores (ACA) FOTO: Redes sociales
La lamentable muerte del actor fue confirmada por la Asociación Colombiana de Actores (ACA) FOTO: Redes sociales

Un legado inmortal en la dramaturgia y despedida del gremio artístico

La Asociación Colombiana de Actores (ACA) fue la encargada de hacer pública la triste pérdida a través de sus redes sociales. En un sentido mensaje, destacaron la trayectoria y el significativo aporte del artista a las tablas y pantallas del país.

“Dramaturgo, actor y director. Su presencia fue importante en el teatro, el cine y la televisión. Dejó un gran legado en la dramaturgia colombiana con obras como ‘La Gaitana’ y ‘I Took Panamá’, una obra que es un referente fundamental en el teatro colombiano”, se leyó en la publicación que generó una ola de reacciones y condolencias.

Aunque el gremio lamentó la partida del maestro, no se ha revelado públicamente el motivo del deceso. Sin embargo, la revista Vea pudo establecer que la causa de la muerte, ocurrida este miércoles 3 de diciembre, fue natural.

Por otro lado, desde el Ministerio de la Cultura, también se expresaron por la muerte del reconocido artista, quien, según ellos, “enriqueció de manera invaluable las artes escénicas del país”.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, colegas y a toda la comunidad teatral que hoy lo recuerda con respeto y admiración”, concluyó el Ministerio.

Asimismo, varios personajes y figuras destacadas de la industria de la televisión y el cine colombiano se unieron al dolor de la pérdida, reconociendo el papel crucial de García en la formación y la escena teatral.

Entre los famosos que expresaron sus condolencias y dieron un último adiós se encuentran Cristina Campuzano, Carmenza Gómez, Luis Fernando Bohórquez, Aida Bossa, Carolina Cuervo y Freddy Ordóñez.

¿Quién fue Luis Alberto García?

El reconocido artista nacido en Tunja, Luis Alberto García, cimentó su formación intelectual en la Universidad Nacional de Colombia, donde estudió Filosofía y Letras. También fue director y formador del grupo de teatro de la Universidad de América

Su camino hacia las artes escénicas comenzó formalmente al vincularse al grupo El Búho, espacio en el que se relacionó con figuras como Fausto Cabrera y Santiago García, director del Teatro La Candelaria.

Posteriormente, se profesionalizó en arte dramático en la Escuela Nacional de Teatro del Teatro Colón, bajo la dirección de Víctor Mallarino. Destacó por su “capacidad investigativa y autodidacta”.

Fue dramaturgo, actor y director. Su presencia fue importante en el teatro, el cine y la televisión. FOTO: Asociación Colombiana de Actores (ACA)
Fue dramaturgo, actor y director. Su presencia fue importante en el teatro, el cine y la televisión. FOTO: Asociación Colombiana de Actores (ACA)

“A lo largo de su trayectoria, dejó una huella significativa en el teatro nacional y, en tiempos recientes, desarrolló su labor creativa bajo la dirección de Batacklan Teatro, donde su talento y entrega continuaron inspirando a nuevas generaciones”, concluyeron desde MinCultura.

Su versatilidad lo llevó también a la pantalla chica, participando en recordados elencos como La mujer del presidente, Marcela, La tregua, Bolívar, el hombre de las dificultades, Lejos del nido y Hasta que la plata nos separe.

