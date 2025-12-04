“Dejó un gran legado”: murió Luis Alberto García, famoso actor colombiano que participó en Hasta que la plata nos separe

La televisión, el cine y el teatro colombiano están de duelo, luego de confirmarse el lamentable fallecimiento de Luis Alberto García, un respetado dramaturgo, director y actor que dejó una huella indeleble en la cultura nacional.
Le puede interesar: Las marcas de lujo ‘Made in Italy’ están bajo la lupa por presunta explotación de trabajadores chinos
Esta noticia, confirmada recientemente por las autoridades y entidades oficiales, fue difundida por la Asociación Colombiana de Actores (ACA), quienes a través de sus canales principales le dedicaron un sentido mensaje.