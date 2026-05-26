Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Muere Sonny Rollins, figura del jazz y referente del saxofón tenor, a los 95 años

El músico estadounidense falleció en su residencia de Woodstock, en Nueva York, tras una trayectoria que marcó varias décadas del jazz.

  • Muere Sonny Rollins, figura del jazz y referente del saxofón tenor, a los 95 años
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 50 minutos
bookmark

El saxofonista y compositor Sonny Rollins falleció este lunes 25 de mayo a los 95 años en su residencia de Woodstock, en el estado de Nueva York, Estados Unidos, según informó su publicista Terri Hinte mediante un comunicado en el que no se precisó la causa de la muerte.

Rollins, reconocido por su influencia en el jazz y conocido como el “Coloso del saxofón”, desarrolló una carrera que se extendió durante varias décadas y trabajó junto a figuras como Miles Davis, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie y Max Roach.

Le puede interesar: Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, permanece en coma tras sufrir una hemorragia cerebral

Nacido el 7 de septiembre de 1930 en Harlem, Nueva York, Rollins fue el menor de tres hijos de una familia migrante procedente de las Islas Vírgenes. Sus primeros pasos en la música fueron como pianista, aunque posteriormente se enfocó en el saxofón, instrumento con el que alcanzó reconocimiento internacional.

De acuerdo con información divulgada por la agencia EFE, el periodo más activo de su carrera se concentró en la década de 1950, cuando grabó algunos de los discos más importantes de su trayectoria como líder de agrupación. Su estilo fue identificado por un sonido descrito como de «un tono con un vibrato ligero», mientras que la solidez de sus interpretaciones fue comparada con la del saxofonista Coleman Hawkins.

Rollins trabajó junto a figuras como Miles Davis, Dizzy Gillespie y Thelonious Monk. FOTO: AFP
Rollins trabajó junto a figuras como Miles Davis, Dizzy Gillespie y Thelonious Monk. FOTO: AFP

AFP

Reconocimientos, grabaciones y colaboraciones

En 2017, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incorporó al Registro Nacional de Grabaciones los álbumes:

1. ‘Sonny Rollins With the Modern Jazz Quartet’.

2. ‘Moving Out’.

3. ‘Work Time’.

4. ‘Sonny Rollins Plus 4’.

5. ‘Tenor Madness’.

La institución señaló entonces que «para el saxofonista Sonny Rollins, la grabación del Coloso del Saxofón no parecía muy diferente a sus álbumes anteriores. Pero para los aficionados al jazz, se convertiría en uno de los álbumes más emblemáticos de su carrera».

En una entrevista concedida en 2002, el músico expresó: «La música que toco es muy grande para ser clasificada en cualquier estilo. Cada vez que tomo el saxo, quiero escuchar algo fresco».

Siga leyendo: Tom Hanks narra la Segunda Guerra Mundial con imágenes nunca vistas en nueva serie de 20 episodios

A lo largo de su carrera también colaboró con artistas como Don Cherry, Coleman Hawkins, Ron Carter, Herbie Hancock y Elvin Jones.

Además de su trabajo como intérprete y compositor de jazz, Rollins participó en la creación de la banda sonora de la película británica ‘Alfie’, estrenada en 1996.

En el comunicado difundido tras su fallecimiento, Terri Hinte recordó una declaración hecha por el músico en 2009: «Creo que cuando la vida de una persona creativa llega a su fin, esta continúa en la siguiente existencia. Soy de los que creen que esta vida no lo es todo. Una persona espiritual no piensa así».

Temas recomendados

Muerte
artistas
jazz
Famosos
Noticias
tendencia
Estados Unidos
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos