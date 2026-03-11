x

Hallan muerta a Daniela Zuleta Genecco, sobrina de Iván Zuleta, en Valledupar

La adolescente de 15 años fue encontrada inconsciente en su vivienda y trasladada de urgencia a una clínica de Valledupar, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. Esto es lo que se sabe.

  • Daniela Isabel Zuleta Genecco, sobrina del acordeonero vallenato Iván Zuleta, tenía 15 años y estudiaba en un colegio de Valledupar. Su muerte es materia de investigación. FOTO: @ivan_zuletab.
    Daniela Isabel Zuleta Genecco, sobrina del acordeonero vallenato Iván Zuleta, tenía 15 años y estudiaba en un colegio de Valledupar. Su muerte es materia de investigación. FOTO: @ivan_zuletab.
El Colombiano
hace 4 horas
La ciudad de Valledupar está de luto tras conocerse la muerte de Daniela Isabel Zuleta Genecco, una adolescente de 15 años que era sobrina del reconocido acordeonero vallenato Iván Zuleta.

De acuerdo con reportes preliminares, la joven fue encontrada inconsciente dentro de su vivienda durante la tarde del 9 de marzo. Sus familiares reaccionaron de inmediato y la trasladaron de urgencia a la Clínica Erasmo, con la esperanza de que recibiera atención médica.

Sin embargo, al llegar al centro asistencial, el personal de salud confirmó que la adolescente ya no tenía signos vitales. Tras el fallecimiento, el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades para iniciar las investigaciones correspondientes.

Según información publicada por El Heraldo, las circunstancias exactas de la muerte aún no han sido establecidas y se encuentran bajo análisis de las autoridades judiciales y forenses.

El cuerpo de la menor fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se realizarán los estudios técnicos necesarios para determinar la causa del deceso.

Entre las primeras versiones que han circulado de manera preliminar se menciona la posibilidad de que Daniela hubiera sufrido un episodio de broncoaspiración mientras dormía. No obstante, esta hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente y solo los resultados de Medicina Legal permitirán esclarecer lo ocurrido.

La muerte de la joven ha generado conmoción en la capital del Cesar, en parte por su vínculo con dos familias reconocidas en la región. Daniela era hija de Fabián Zuleta y Katherine Gnecco, y pertenecía a un entorno cercano al folclor vallenato.

Tras conocerse la noticia, el Gimnasio del Norte de Valledupar, colegio donde estudiaba la menor, publicó un mensaje lamentando su fallecimiento y expresando solidaridad con sus familiares.

En el comunicado, la institución señaló que la partida de Daniela causó profundo dolor entre compañeros, docentes y directivos, quienes la recordaron con cariño. Asimismo, manifestaron su acompañamiento a la familia en este momento difícil.

En redes sociales, amigos, conocidos y seguidores del folclor vallenato también han compartido mensajes de condolencia y apoyo para los familiares de la adolescente.

