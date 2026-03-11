Defensoría advierte “grave” escalada de violencia en el Catatumbo y sur del Cesar

La Defensoría del Pueblo lanzó una advertencia urgente ante el agravamiento de la confrontación armada en el departamento del Norte de Santander y el sur del Cesar, un escenario que, según la entidad, ha generado una grave crisis humanitaria con vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).
La advertencia se dirige específicamente a los municipios de Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander, y Río de Oro y González, en el Cesar, donde la intensificación del conflicto —que se remonta a enero de 2025— ha elevado el riesgo para la población civil.
“Alianzas para hacer incursiones territoriales, expansión territorial y confrontación en zonas urbanas entre grupos armados no estatales tienen en peligro a las comunidades de los cuatro municipios”, señaló la Defensoría al explicar las razones de la alerta.