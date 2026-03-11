Ricardo Roa será imputado este miércoles por lío en la compra de lujoso apartamento

Un fiscal delegado imputará este miércoles el delito de tráfico de influencias al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por un lío de vieja data vinculado a la compra de un lujoso apartamento en Bogotá.
El ente investiga un supuesto beneficio a favor de Juan Guillermo Mancera, quien habría obtenido un contrato de Ecopetrol tras participar en un negocio previo de compra-venta de un apartamento con Roa. La Fiscalía considera que esta situación pudo constituir un uso indebido de la posición de Roa para favorecer intereses particulares.