De la música a la moda: Ryan Castro crea colección cápsula con Agua Bendita

Si J Balvin, con “el negocio socio”, fue uno de los pioneros en encontrar nichos de mercado –más allá de la música–, Ryan Castro está siguiendo el ejemplo de manera muy natural (ya lo hizo comprando un equipo de basket, Paisas, y ahora lo hace en el mundo de la moda).

El joven artista, quien se presentará en su ciudad natal con el Sendé World Tour el próximo 25 de abril en el Atanasio Girardot, acaba de unirse a la marca antioqueña Agua Bendita para una colaboración de moda. Sí, así como lo oyen, Ryan Castro creo con Catalina Álvarez y Mariana Hinestroza, las caras de Agua Bendita, una colección cápsula, “desde la participación en el diseño de las prendas hasta la dirección de la campaña”.

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Los conceptos muy alineados con ambos universos: lo “hecho a mano” y el “flow dancehall” con influencias caribeñas propias de Castro.

“La colaboración entre Agua Bendita y Ryan Castro surge de la visión de la mujer Agua Bendita y el estilo icónico del artista: libre, fuerte y conectado con el Caribe”, dice el comunicado de prensa de esta unión.