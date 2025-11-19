De la pasarela a montar en metro, así presentó J Balvin su colección de accesorios con Vélez

La cita a la que J Balvin y Vélez convocaron este martes fue toda una experiencia que comenzó en la estación Poblado del Metro de Medellín. Sí, el desfile de lanzamiento de esta colaboración entre el artista paisa y la empresa antioqueña comenzaba viajando en Metro para llegar a los talleres del sistema de transporte y presenciar la pasarela de lanzamiento.
Pero no era cualquier vagón, era uno marcado con el nombre de Balvin y de Vélez, lleno de flores: crisantemos y pompones entrelazados en arreglos que se mezclaban con los pasamanos superiores y le daban la vuelta al vagón. ¿Y por qué tantas flores? Porque la cápsula de moda que presentaron se llama Ciudad Primavera: Más allá de las flores y hay detalles con flores de cuero por donde se mire.
