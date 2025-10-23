x

Halloween 2025: personajes de cine, videojuegos y K-pop marcan la nueva moda en disfraces

Este Halloween 2025 llega con brillo, neón y cultura pop. Los disfraces más buscados del año —según Google— se inspiran en el universo del K-pop, el cine y los videojuegos, dejando atrás a los clásicos de terror para dar paso a una generación que prefiere ser viral antes que espantar.

  Escena de la película animada KPop Demon Hunters, que inspira los disfraces más buscados de Halloween 2025. FOTO cortesía
    Escena de la película animada KPop Demon Hunters, que inspira los disfraces más buscados de Halloween 2025. FOTO cortesía
El Colombiano
El Colombiano
23 de octubre de 2025
Halloween ya no es una fiesta de sustos, sino de tendencias, y en este 2025, los disfraces que arrasan en las búsquedas y en las redes sociales reflejan una mezcla de cultura pop, moda digital y nostalgia. Así lo revela Freightgeist, la plataforma de análisis de Google, que en su informe más reciente indicó que los personajes más buscados este año provienen de la película animada KPop Demon Hunters, la cual desplazó del podio a los tradicionales vampiros, brujas y superhéroes.

Entérese de más: Antes de alistar el disfraz, ¿ya sabe de dónde salió el Halloween?

Los nombres de Rumi, Zoey, Mira, Jinu y Baby Saja, protagonistas de esa cinta, encabezan las listas de búsqueda tanto en Estados Unidos como en América Latina. Su estética combina el estilo urbano del K-pop con toques fantásticos y colores neón, una fórmula perfecta para redes como TikTok e Instagram, donde los disfraces más virales son los más llamativos. Junto a ellos figuran personajes de videojuegos y cine como Chicken Jockey, de Minecraft: The Movie; Elphaba, la bruja verde del musical Wicked; y los coleccionables Labubu, convertidos en ícono de cultura visual.

Los expertos de moda coinciden en que este año el disfraz se vive como una experiencia estética más que como una caracterización, pues la idea de muchos es mezclar creatividad con tecnología, usar telas holográficas, luces LED y maquillaje 3D que destaque frente a la cámara.

Le puede interesar: Ventas en Halloween aumentarán entre 30% y 40%, impulsada por comercio electrónico, disfraces y fiestas

Ahora bien, según BuzzFeed, en las tiendas y talleres de alquiler de disfraces se imponen distintas versiones de sirenas, caballeros medievales o payasos vintage reinterpretados con brillo, volumen y un guiño retro.

En Colombia y otras ciudades latinoamericanas, las búsquedas confirman la tendencia global de que los disfraces grupales y los dúos inspirados en películas recientes —como Wicked, Barbie o Minecraft: The Movie— son los más solicitados, mientras los clásicos reviven con un toque futurista.

Temas recomendados

Cultura
Artes plásticas
Entretenimiento
Moda
Fiestas populares
Halloween
fiestas
Disfraz
Colombia
Medellín
