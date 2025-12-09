Miss Jamaica sigue en UCI: Gabrielle Henry sufrió hemorragia intracraneal y fracturas tras fuerte caída en Miss Universo 2025

A 20 días del aparatoso accidente que sufrió Miss Jamaica, el certamen de Miss Universo y la familia de Gabrielle Henry revelaron los detalles sobre la condición de salud de la modelo de 29 años, tras la caída durante una competencia preliminar de la edición 74 del certamen, el pasado 19 de noviembre en Bangkok.
En un comunicado difundido el pasado lunes 8 de diciembre, el organismo confirmó que la concursante continúa bajo estricta supervisión médica debido a la gravedad de sus lesiones.