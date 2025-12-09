Miss Jamaica sigue en UCI: Gabrielle Henry sufrió hemorragia intracraneal y fracturas tras fuerte caída en Miss Universo 2025

A 20 días del aparatoso accidente que sufrió Miss Jamaica, el certamen de Miss Universo y la familia de Gabrielle Henry revelaron los detalles sobre la condición de salud de la modelo de 29 años, tras la caída durante una competencia preliminar de la edición 74 del certamen, el pasado 19 de noviembre en Bangkok. Lea también: Miss Jamaica, Gabrielle Henry, está en UCI tras fuerte caída en pleno Miss Universo 2025 En un comunicado difundido el pasado lunes 8 de diciembre, el organismo confirmó que la concursante continúa bajo estricta supervisión médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Miss Jamaica: el diagnóstico médico

Según el comunicado, Henry sufrió una hemorragia intracraneal con pérdida de conocimiento, además de una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones importantes.

La participante, quien también es médica, fue ingresada en una unidad de cuidados intensivos en “estado crítico” y permanece bajo monitoreo especializado las 24 horas del día. La Organización Miss Universe informó que la recuperación es lenta y requiere atención permanente.

Repatriación de Gabrielle Henry a Jamaica con equipo médico completo

En los próximos días, Miss Jamaica será trasladada a su país de origen, acompañada por un equipo médico completo encargado de garantizar su estabilidad durante el vuelo. Una vez llegue a Jamaica, será llevada directamente a un hospital para continuar su tratamiento. La organización aseguró que cubrirá el vuelo de repatriación, así como todos los gastos médicos presentes y futuros. Puede leer: Miss Universo, de escándalo en escándalo: ahora la ganadora Fátima Bosch fue demandada por difamación

Así fue la caída de Miss Jamaica en Tailandia

Como se recordará, la modelo sufrió la caída al perder el equilibrio mientras caminaba por el borde del escenario en la ronda de vestidos de ala de Miss Uiverso en Tailandia, lo que provocó que cayera al suelo desde una altura considerable. El impactante momento quedó grabado en video.

La joven fue atendida de inmediato, retirada del lugar en camilla y trasladada al Hospital Paolo Rangsit, en Tailandia, donde recibió atención médica especializada Los médicos determinaron que Henry deberá permanecer por mínimo siete días en la UCI, debido a la “estrecha vigilancia y atención especializada” que requiere. Le puede interesar: Miss Universo: la corona que ya no encaja

La organización niega señalamientos contra Gabrielle Henry

El comunicado también respondió a rumores surgidos en algunos medios que insinuaban que Henry habría tenido responsabilidad en el accidente. “Esas sugerencias son infundadas y no reflejan los hechos”, señaló Miss Universe, negando completamente que se hubiera culpado a la modelo por la caída.

Sin embargo, versiones previas como la de Melissa Sapini, representante de Haití, indicaron que en una reunión posterior al accidente un miembro del personal habría responsabilizado a Miss Jamaica por "no estar prestando atención". La organización no se ha referido a estos testimonios. Con información de Colprensa - Vanguardia*