David Harbour habló de los rumores de su mala relación con Millie Bobby Brown

El actor David Harbour habló sobre uno de los momentos más complejos de su vida personal y profesional, al referirse a una crisis de salud mental que sufrió el año pasado y a los rumores sobre una supuesta mala relación con su compañera de reparto en la serie Stranger Things, Millie Bobby Brown.

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Según informó TMZ, Harbour explicó en una entrevista con la revista Variety que atravesó una crisis nerviosa que calificó de “tremendamente confusa”, tanto para él como para las personas que lo rodeaban. El actor señaló que episodios relacionados con depresión, manía y otros trastornos de salud mental pueden resultar difíciles de comprender para familiares, amigos y colegas mientras están ocurriendo.

Durante la conversación, Harbour también abordó las versiones que circularon sobre presuntas tensiones con Brown durante las grabaciones de Stranger Things. El intérprete aseguró que le afectaron las informaciones que consideró falsas, especialmente en las que la actriz se había quejado de su comportamiento en el set y de supuestos conflictos constantes detrás de cámaras.