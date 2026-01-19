x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El declive de Mickey Rourke: pasó de ser un sex simbol a pelear con su manager y ser desalojado de su casa

Mickey Rourke rompe el silencio tras su desalojo en Los Ángeles. El actor denuncia una estafa masiva con una colecta de dinero a su nombre y aclara su situación actual. ¿Qué pasó realmente?

  • El actor desautorizó a su representante por realizar a su nombre una colecta de fondos. Foto: Redes sociales.
    El actor desautorizó a su representante por realizar a su nombre una colecta de fondos. Foto: Redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El actor Mickey Rourke lanzó duras acusaciones contra una persona que trabajó para él, a quien señaló de haber organizado una recaudación de fondos sin su consentimiento y con fines personales, tras el reciente drama por un desalojo que lo involucró. El actor, conocido por ser en los años ochenta un sex symbol masculino, aseguró que no tuvo ninguna relación con el dinero recaudado a través de una campaña en GoFundMe, que alcanzó una suma de seis cifras.

Siga leyendo: En el Teatro El Trueque estrenarán obra inspirada en Gonzalo Arango

La denuncia de Mickey Rourke: “Jamás pediría caridad”

Rourke fue abordado durante el fin de semana por un reportero del portal TMZ mientras hacía ejercicio en Los Ángeles y fue consultado por esa recaudación. “Todo fue una estafa. Todo eso del dinero lo hizo alguien que trabajaba para mí para intentar quedarse con el dinero”, afirmó el actor de Nueve semanas y media y The Wrestler. Además, reiteró que nunca pediría ayuda económica a desconocidos ni a sus seguidores. “Jamás les pediría caridad a desconocidos ni a fans”, dijo, repitiendo una declaración previa.

La polémica surgió luego de que se conociera que Iván, el perro de Rourke desde hace años padece una enfermedad cardíaca y necesitaba una operación cuyo costo superaba los 10.000 dólares. Sin embargo, el actor aseguró que el procedimiento ya fue pagado y que el animal se encuentra estable.

Por su parte, la representante de Rourke, Kimberly Hines, negó las acusaciones y declaró a TMZ que el dinero estaba destinado al actor, pero que fue devuelto a los donantes debido a que él se negó a aceptar ayuda económica.

Lea aquí: Murió Roger Allers, codirector de El Rey León y referente de la animación de Disney, a los 76 años

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué pasó con la campaña de GoFundMe de Mickey Rourke?
La campaña recaudó una suma de seis cifras, pero Mickey Rourke la calificó como una “estafa” organizada por un exempleado. Su representante afirmó que el dinero fue devuelto a los donantes tras el rechazo del actor.
¿Cuál es el estado de salud del perro de Mickey Rourke?
Iván, su mascota, padece una enfermedad cardíaca. Rourke aclaró que la cirugía de más de 10.000 dólares ya fue pagada por él mismo y que el animal se encuentra estable.

Temas recomendados

Cultura
Cine
Películas
Farándula
Drogas
Estilos de vida
Estafa
Historia
Actor
Vida
hollywood
Norteamérica
Estados Unidos
Hollywood
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida