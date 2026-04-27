“Está lleno de mentiras” y “fue terapéutico”: el biopic de Michael Jackson divide a sus hijos

La película titulada ”Michael” es una producción biográfica sobre el Rey del Pop, Michael Jackson, dirigida por Antoine Fuqua y producida por Graham King. La cinta busca retratar el ascenso a la fama del cantante, abarcando desde sus inicios como un prodigio infantil en The Jackson 5 hasta su etapa como icono mundial, culminando aproximadamente en 1988 durante la era de Bad. El papel de Michael Jackson es interpretado por su sobrino, Jaafar Jackson, cuya caracterización ha sido descrita como sorprendente por miembros de la familia. En cuanto a la participación del entorno familiar en el filme, Prince Jackson, el hijo mayor del artista, trabajó como productor ejecutivo, estuvo presente a diario durante el rodaje y además realizó un breve cameo como guardia de seguridad en una escena ambientada en un concierto en Londres. Entérese: Euforia en Hollywood con el estreno de Michael, la biopic del Rey del Pop

Sin embargo, no todos sus hijos participaron activamente en la producción ni comparten una postura favorable frente a ella.

Divisiones en la familia Jackson

Michael Jackson tuvo tres hijos, Prince Jackson, su primogénito; Paris Jackson, su única hija, cantante y activista; y Bigi Jackson, el menor, conocido anteriormente como Blanket. La película ha generado opiniones divididas entre ellos, ya que mientras Prince y Bigi han mostrado su apoyo al proyecto, ambos asistieron a la premiere en Berlín para respaldar el legado de su padre.

Por otro lado, Paris Jackson se ha apartado completamente de la película, tras leer los primeros borradores del guión, decidió no participar por considerarlo ”deshonesto”. Ha calificado la película como una ”fantasía de Hollywood” llena de “mentiras” e imprecisiones que buscan “endulzar” la realidad para complacer a los fans. Lea también: ¿Por qué eliminaron a Diana Ross del biopic de Michael Jackson? Las razones legales explicadas Una de sus declaraciones al respecto las dió por medio de sus redes sociales a través de un video en el que afirmaba: “La cosa de estas biopics es que es Hollywood, es una tierra de fantasía. No es real. Pero se te vende como real y un montón de azúcar recubierto (...) La narrativa está siendo controlada y hay mucha inexactitud, y hay muchas mentiras”, aseguró. También contó que reacciones externas estaban diciendo que ella no quería a su padre por no estar presente en la realización de la película y darle apoyo, a lo que respondió: “Esa no es mi verdad, no es de donde vengo. Yo solo... Prefiero la honestidad sobre la venta y la ganancia monetaria. Eso es todo”

Explicó por qué había optado por no pronunciarse antes, señalando que entendía la reacción de parte del público. “No he dicho nada hasta este punto porque sé que muchos de ustedes estarán contentos con esto. La película se adapta a una sección muy específica del fandom de mi papá, que todavía vive en la fantasía, y estarán felices con eso” En otro momento de su declaración, añadió que la situación no le resultaba cómoda y que había intentado expresar su postura sin obtener respuesta. “Al final del día, eso no me va bien. No me gusta la deshonestidad. Hablé, no me escucharon, eso es todo. Ustedes van a disfrutar de la película, así que veanlo, disfrutenlo, hagan lo que quieran, pero déjenme fuera”

Prince Jackson y Michael Jackson. Foto: tomada de redes sociales

En contraste con la postura crítica expresada por su hermana, Prince Jackson se ha mostrado más cercano al proyecto y ha defendido el enfoque con el que se retrata la figura de su padre en la película. En distintas intervenciones, ha resaltado tanto el valor personal del guión como su experiencia durante el rodaje. “Creo que mi padre es una de las personas más incomprendidas y espero que puedas echarle un vistazo a la vida y la causa y el efecto que le hizo ser quien era”. Expresó en medio de una entrevista. Le puede interesar: Cinco películas de Michael Jackson en plataformas si quedó con ganas de saber más del Rey del Pop Sobre la lectura del libreto, explicó que el proceso le permitió reconectar con historias familiares que ya conocía desde la infancia: “Cuando terminé de leer la escritura, para mí fue como una culminación de quien era mi padre. Porque he oído estas historias cuando era pequeño, que me había contado él mismo o que otros familiares me habían compartido”

También habló sobre la experiencia emocional que tuvo al compartir la producción con parte de su familia: “Solo tener el beneficio de revivirlo con mi primo en producción, fue una experiencia terapéutica y una que estoy eternamente agradecido” En cuanto a la interpretación de su primo Jaafar Jackson en el papel de Michael, recordó el impacto que le generó verlo caracterizado por primera vez: “la primera vez que lo vi en persona, con su cabello y maquillaje, fue un shock emocional porque no había visto a mi padre en mucho tiempo. Y verlo, Jafar simplemente lo encarnó y lo trajo de vuelta en ese momento”

Prince Jackson, Paris Jackson y Bigi Jackson, hijos de Michael Jackson. Foto: tomada de redes sociales

Finalmente, reconoció la dificultad de contener la emoción en ese instante: “Fue difícil mantener la composición porque realmente solo quería darle un abrazo en ese momento, pero tuve que decirle: Jafar, estoy orgulloso de ti, vas a hacer un gran trabajo”