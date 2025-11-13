Mara Cifuentes denunció presunto abuso por parte de su expareja y criticó a los centros de rehabilitación

La reconocida modelo trans colombiana Mara Cifuentes ha vuelto a ser foco de la atención pública. Tras concluir un proceso de rehabilitación por consumo de drogas y alcohol, la exfigura de La Agencia: batalla de modelos denunció un grave episodio que, según su testimonio, desencadenó una nueva recaída. Le puede interesar: Ricky Martin y su regreso a la actuación en EE. UU.: se estrenó la segunda temporada de Palm Royale Cifuentes, quien alcanzó la fama en Colombia en 2019 tras su participación en el reality de Caracol Televisión, compartió los detalles de la situación vivida con su expareja a través de sus redes sociales.

La modelo colombiana participó en el reality La Agencia: batalla de modelos. FOTO: Tomada de redes sociales @maracifuentes1

La denuncia: “esto está envenenado”

La modelo, de 30 años y figura reconocida en la comunidad LGBTI+, relató que su carrera estuvo acompañada por excesos que la llevaron a buscar ayuda profesional e ingresar a rehabilitación. Recién finalizado su tratamiento, un encuentro con su exnovio, identificado como Camilo, se convirtió en un nuevo trauma. Cifuentes narró que, durante una fiesta en casa del joven, él le ofreció una bebida. Pese a que ella preguntó si contenía alguna sustancia, él lo negó. No obstante, al consumirla, percibió un sabor amargo y confrontó a su expareja con dureza: “Maric* esto está envenenado, cómo me haces esto”, le reclamó. Según la modelo, Camilo solo respondió con una risa irónica. Este hecho, que ella sintió como un abuso de poder y una vulneración de confianza en un momento de gran vulnerabilidad, marcó el inicio de su recaída. Cifuentes describió que, después del incidente, experimentó ansiedad y otros síntomas.

Advertencia sobre centros de rehabilitación

A través de historias en Instagram, donde ha limitado su actividad en redes sociales, Cifuentes compartió un mensaje dirigido a quienes estén considerando ingresar a rehabilitación, haciendo un llamado de alerta sobre el trato en estos lugares. “Si van a ingresar a una rehabilitación, les recomiendo que sea en un lugar donde puedan ser tratados con dignidad. Porque si van a un sitio donde es barato, los van a privar de la libertad, y una vez adentro los tratarán como un pedazo de basura, especialmente a las mujeres trans”, indicó inicialmente en la Casa de Laura Acuña.

La modelo insistió en la necesidad de buscar centros de calidad. “Por eso recomiendo ahorrar para poder pagar un lugar bueno, donde te den un trato humano y respetuoso, porque no vas a poder salir de allí hasta que el médico encargado lo autorice. Piensen muy bien en esto”, concluyó en sus redes sociales. La denuncia ha abierto un debate sobre la vulnerabilidad de las mujeres trans en estos espacios y la importancia de contar con redes de apoyo seguras al superar adicciones. Las reacciones en redes no se hicieron esperar, con comentarios como.