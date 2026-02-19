Policía británica detiene al expríncipe Andrés, salpicado por caso Epstein

La policía inglesa arrestó al expríncipe Andrés este jueves, día de su 66º cumpleaños, por “sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público” durante su etapa como enviado comercial, en relación con el caso Jeffrey Epstein.
La policía local de Thames Valley, donde se sitúa la residencia Royal Lodge en la que Andrés vivía hasta hace poco, confirmó en un comunicado la detención, avanzada por la prensa británica.
“Como parte de la investigación, hoy hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público”, indicó la policía, que no nombra al sospechoso como es costumbre en el país.
El comunicado de la policía añadió que se están llevando a cabo registros en dos direcciones en Inglaterra, en aparente relación con estas acusaciones.