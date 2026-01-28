x

Mamá de Yeison Jiménez contó cómo fue la llamada en la que se enteró del accidente: “Él me ha enviado mensajes”

Luz Mery Galeano habló por primera vez del accidente aéreo que acabó con la vida del cantante y recordó el grito, el shock y las horas de angustia que marcaron a su familia.

  Luz Mery Galeano, madre de Yeison Jiménez, habló en televisión sobre las horas de angustia que vivió tras conocer el accidente aéreo en el que falleció el cantante. FOTO: redes sociales.
El Colombiano
hace 6 horas
Luz Mery Galeano, madre del cantante de música popular Yeison Jiménez, habló por primera vez en televisión sobre cómo recibió la noticia de la muerte de su hijo, fallecido el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

En una entrevista con el programa Día a Día, la mujer recordó los momentos de confusión, incredulidad y dolor que vivió tras enterarse del siniestro, en el que también murieron Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Conozca: Encontraron joyas y objetos personales de Yeison Jiménez tras el accidente aéreo

“Hoy, en memoria de mi hijo, estoy acá. A veces pueden pensar que la mamá de Yeison está loca, pero yo les puedo decir que él me ha enviado mensajes. Yo no estoy acá por casualidad, estoy acá porque percibí el mensaje de él. Él siempre me vio como esa heroína de papel, esa mujer echada para adelante. Él era el mejor hermano, el mejor papá, el mejor amigo, el que hacía el asado”, expresó Lucy —como es conocida— conmovida, al hablar sobre su hijo.

Lucy afirmó que tanto Dios como su hijo, “desde el cielo”, le han dado fuerzas para enfrentar la pérdida. “Yo siento que llegan mensajes a mi mente muy claros de él”, dijo durante la entrevista.

Contó que se encontraba en Manzanares cuando una amiga de Chiquinquirá la llamó para advertirle sobre el accidente de la avioneta. Sin embargo, al principio no creyó la información, pues años atrás había recibido una falsa alerta similar.

“Hasta que no escucho la voz de mi hijo, no me calmo”, explicó. Por eso, decidió esperar confirmación y no intentó comunicarse de inmediato.

Lea también: Jessi Uribe desmiente rumores que lo vinculan con muerte de Yeison Jiménez y anuncia acciones legales

La preocupación creció cuando no logró contactar a sus hijas ni a otros familiares. Minutos después, su hija mayor le respondió con la frase que, dice, jamás olvidará: “Mamá, se nos fue el niño”.

“Pegué un grito desgarrador. Yo creo que todo Manzanares lo escuchó”, relató.

Según contó, tras la confirmación entró en estado de shock. Asegura que pasó más de un día sin dormir ni comer, tratando de asimilar lo ocurrido. “Tenía que aceptar esa realidad. Fue muy fuerte”, dijo.

Durante la entrevista también se refirió al homenaje realizado en el Movistar Arena, espacio que la familia abrió para que los seguidores pudieran despedirse del artista. No obstante, lamentó algunos desórdenes y consumo de alcohol en las afueras del evento.

“Queríamos que la gente estuviera con su ídolo, pero hubo momentos difíciles. Uno no sabe cómo manejar una situación así”, afirmó.

Pese al dolor, Lucy aseguró que mantiene la fe y que conserva los recuerdos de su hijo como el motor para seguir adelante.

