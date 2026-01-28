Mamá de Yeison Jiménez contó cómo fue la llamada en la que se enteró del accidente: “Él me ha enviado mensajes”

Luz Mery Galeano, madre del cantante de música popular Yeison Jiménez, habló por primera vez en televisión sobre cómo recibió la noticia de la muerte de su hijo, fallecido el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

En una entrevista con el programa Día a Día, la mujer recordó los momentos de confusión, incredulidad y dolor que vivió tras enterarse del siniestro, en el que también murieron Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

“Hoy, en memoria de mi hijo, estoy acá. A veces pueden pensar que la mamá de Yeison está loca, pero yo les puedo decir que él me ha enviado mensajes. Yo no estoy acá por casualidad, estoy acá porque percibí el mensaje de él. Él siempre me vio como esa heroína de papel, esa mujer echada para adelante. Él era el mejor hermano, el mejor papá, el mejor amigo, el que hacía el asado”, expresó Lucy —como es conocida— conmovida, al hablar sobre su hijo.

Lucy afirmó que tanto Dios como su hijo, “desde el cielo”, le han dado fuerzas para enfrentar la pérdida. “Yo siento que llegan mensajes a mi mente muy claros de él”, dijo durante la entrevista.