La samaria, canción de Bomba Estéreo con Carlos Vives por los 500 años de Santa Marta

Bomba Estéreo y Carlos Vives unen su talento en La Samaria, un homenaje musical a Santa Marta que celebra 500 años de historia. Descubre el mensaje que esconde esta canción.

  • La samaria, canción de Bomba Estéreo con Carlos Vives por los 500 años de Santa Marta
El Colombiano
El Colombiano
09 de octubre de 2025
bookmark

Li Saumet y Carlos Vives son músicos nacidos en Santa Marta. Foto: Colprensa.

El grupo colombiano Bomba Estéreo lanzó su nuevo sencillo titulado La Samaria, en colaboración con Carlos Vives. La producción estuvo a cargo del propio Vives junto con los integrantes de Bomba Estéreo, José Castillo y Andrés Leal y Casta.

Sigue leyendo: La historia del fenómeno de Tiny Desk y los colombianos que han hecho parte

El tema rinde homenaje a Santa Marta, ciudad natal de Li Saumet, vocalista de la agrupación, y de Carlos Vives, en el marco de la conmemoración de los 500 años de la ciudad. El video musical fue grabado en la capital del Magdalena y busca retratar su ambiente urbano y costero.

Según Saumet, la canción surge de la conexión con su lugar de origen y con las culturas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por su parte, Vives destacó que el tema busca resaltar el sentido de pertenencia y la identidad samaria.

La Samaria marca el regreso discográfico de Bomba Estéreo tras su participación en el proyecto Astropical, desarrollado junto al grupo venezolano Rawayana, presentado en marzo de este año. El álbum dio lugar a una gira por América Latina y recibió atención internacional por su mezcla de ritmos tropicales y sonidos experimentales.

Desde su debut en 2009 con el sencillo Fuego, Bomba Estéreo se ha consolidado como una de las bandas colombianas más representativas en la escena musical alternativa, con producciones del tipo de Elegancia Tropical (2012) y Amanecer (2015).

Lea aquí: Un concierto memorable, así fue el regreso de Guns N’ Roses en Bogotá, ¡y sigue Medellín!

Preguntas sobre la nota:

¿Cuándo se lanzó La Samaria?
En octubre de 2025, durante las celebraciones por los 500 años de Santa Marta.
¿Qué significa La Samaria de Bomba Estéreo y Carlos Vives?
Es un homenaje a Santa Marta, su cultura y su gente, en conmemoración de los 500 años de la ciudad.

Temas recomendados

Cultura
Música
Medios de comunicación
Redes sociales
Bomba Estereo
artistas
Colombia
Antioquia
Magdalena
Santa Marta
Utilidad para la vida