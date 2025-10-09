La samaria, canción de Bomba Estéreo con Carlos Vives por los 500 años de Santa Marta

Li Saumet y Carlos Vives son músicos nacidos en Santa Marta. Foto: Colprensa. El grupo colombiano Bomba Estéreo lanzó su nuevo sencillo titulado La Samaria, en colaboración con Carlos Vives. La producción estuvo a cargo del propio Vives junto con los integrantes de Bomba Estéreo, José Castillo y Andrés Leal y Casta. Sigue leyendo: La historia del fenómeno de Tiny Desk y los colombianos que han hecho parte El tema rinde homenaje a Santa Marta, ciudad natal de Li Saumet, vocalista de la agrupación, y de Carlos Vives, en el marco de la conmemoración de los 500 años de la ciudad. El video musical fue grabado en la capital del Magdalena y busca retratar su ambiente urbano y costero. Según Saumet, la canción surge de la conexión con su lugar de origen y con las culturas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por su parte, Vives destacó que el tema busca resaltar el sentido de pertenencia y la identidad samaria. La Samaria marca el regreso discográfico de Bomba Estéreo tras su participación en el proyecto Astropical, desarrollado junto al grupo venezolano Rawayana, presentado en marzo de este año. El álbum dio lugar a una gira por América Latina y recibió atención internacional por su mezcla de ritmos tropicales y sonidos experimentales. Desde su debut en 2009 con el sencillo Fuego, Bomba Estéreo se ha consolidado como una de las bandas colombianas más representativas en la escena musical alternativa, con producciones del tipo de Elegancia Tropical (2012) y Amanecer (2015).Lea aquí: Un concierto memorable, así fue el regreso de Guns N’ Roses en Bogotá, ¡y sigue Medellín!Preguntas sobre la nota: