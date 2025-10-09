La samaria, canción de Bomba Estéreo con Carlos Vives por los 500 años de Santa Marta

El grupo colombiano Bomba Estéreo lanzó su nuevo sencillo titulado La Samaria, en colaboración con Carlos Vives. La producción estuvo a cargo del propio Vives junto con los integrantes de Bomba Estéreo, José Castillo y Andrés Leal y Casta.

El tema rinde homenaje a Santa Marta, ciudad natal de Li Saumet, vocalista de la agrupación, y de Carlos Vives, en el marco de la conmemoración de los 500 años de la ciudad. El video musical fue grabado en la capital del Magdalena y busca retratar su ambiente urbano y costero.

Según Saumet, la canción surge de la conexión con su lugar de origen y con las culturas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por su parte, Vives destacó que el tema busca resaltar el sentido de pertenencia y la identidad samaria.