Katiuska reveló quién estaría detrás de su expulsión del Desafío Siglo XXI: “Abusó de mi confianza”

La exparticipante aseguró sentirse decepcionada debido a la traición de alguien cercano, por lo que tiene en mente tomarse un tiempo para sí misma con el fin de pensar mejor las cosas.

  • Katiuska Bula insinuó quién la traicionó para favorecer su expulsión del Desafío Siglo XXI. FOTOS: Caracol Televisión - Desafío Siglo XXI
    Katiuska Bula insinuó quién la traicionó para favorecer su expulsión del Desafío Siglo XXI. FOTOS: Caracol Televisión - Desafío Siglo XXI
El Colombiano
El Colombiano
10 de noviembre de 2025
bookmark

Katiuska Bula, de 25 años, protagonizó un momento de gran tensión en el Desafío Siglo XXI, tras ser expulsada del programa por presuntamente divulgar información reservada que luego fue publicada a cambio de dinero, contrario a las cláusulas de la producción.

Según explicó la presentadora Andrea Serna, esta acción representó una traición a la confianza que el equipo de producción había construido no solo con Katiuska, sino también con sus compañeros durante un descanso fuera de cámaras.

“Este juego, como la vida misma, se construye sobre la honestidad y los valores que elegimos defender. Siempre he tenido claro que la competencia termina, pero los valores se quedan; ese es el verdadero Desafío. Katiuska, me duele en el alma tener que decir esto, pero tu historia en este Desafío ha terminado”, expresó Serna.

En contexto: Katiuska, participante del Desafío, fue expulsada por “traicionar la confianza” del programa: esto fue lo que pasó

Por su parte, Katiuska respondió a la medida asumiendo su responsabilidad. “Debo asumirla, aunque me duela y me cueste. No hubiese querido que las cosas fueran así. Pensar que todo el esfuerzo se fue, se cayó... nada, toca saber en quién confiar, aprender de los errores y asumirlo”, expresó la ahora exparticipante en la noche del jueves 6 de noviembre.

Katiuska dio pistas de quién estaría detrás de su expulsión

Sin embargo, la deportista aclaró en una entrevista con La Red que su expulsión no fue culpa suya, sino de una persona cercana, declaraciones que muchos interpretaron que se trataba de su expareja.

“Puedo decir que una persona muy cercana a mí, que prácticamente yo consideraba de mi familia, me utilizó, me traicionó e hizo cosas que me afectaron emocional y mentalmente”, inició contando la exparticipante.

Agregó que esa misma persona “abusó de su confianza”, pues solía preguntarle sobre temas relacionados con el programa- y ella - sin imaginar que más adelante sería traicionada, respondía con naturalidad.

“¿Yo qué voy a saber que una persona que ha estado en mi vida durante tanto tiempo va a hacer algo como eso, sabiendo las consecuencias que traía? Yo fui clara con todas las personas que estaban en mi círculo, con mi familia”, afirmó.

Ella reconoció que toda esta situación ha sido dolorosa: “Tengo dos tusas: la de sacar a una persona importante de mi vida y la de salir de esa forma del juego. Estoy bastante triste y decepcionada, porque de cualquier persona uno lo puede esperar, pero de alguien tan cercano y sin la aprobación de uno... no se espera”, concluyó.

Al hacer una indagación en las redes de Katiuska, se puede observar que ya no están hay fotos con su expareja. Ante esto, ella respondió que él “no merece estar en su vida, porque le falló y la utilizó”.

“Quiero tomarme un tiempo para mí, para estar sola y alejada de todo, porque claramente mi sueño era El Desafío. En el juego tenía 86 millones y algo, y los perdí, además de la oportunidad de ganarme 1.200 millones”, concluyó Katiuska Bula.

Siga leyendo: La millonaria indemnización que deberá pagar Caracol Televisión por los daños que sufrió exparticipante en el Desafío 2006

Entretenimiento
Televisión
Canal Caracol
Redes sociales
Virales
Relaciones interpersonales
Programas de TV
El Desafío
Expareja
Colombia
