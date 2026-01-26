Kanye West se disculpó por comentarios antisemitas y los atribuyó a un trastorno mental: “No crees estar enfermo”

El rapero estadounidense Kanye West, quien compuso una canción que celebra a Adolf Hitler, aseguró este lunes en una carta pagada publicada en el Wall Street Journal que no es “nazi”, y habló sobre su trastorno mental el cual, señaló, habrían sido la causa de sus comentarios antisemita, de los que dijo estar arrepentido.
West, que cambió su nombre artístico a Ye, explicó en un mensaje pago en el periódico las implicaciones del trastorno bipolar tipo I que le fue diagnosticado en 2002 tras sufrir un accidente de tránsito en el que se rompió la mandíbula, lo que le habría causado una lesión en el lóbulo frontal derecho del cerebro. Dijo que, aunque en ese momento no lo supo, ese episodio desencadenó su trastorno.