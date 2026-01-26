x

Kanye West se disculpó por comentarios antisemitas y los atribuyó a un trastorno mental: “No crees estar enfermo”

El rapero de 48 años ha perdido seguidores y cuantiosos contratos comerciales por sus declaraciones antisemitas y racistas. En una publicación pagada en el Wall Street Journal, expresó lo arrepentido que estaba por su comportamiento. Esto dice la carta que circuló en el diario.

    Kanye West, que ahora se hace llamar Ye, pidió perdón a sus seguidores y a quienes se sintieron ofendidos con sus acciones. FOTO: Getty
El Colombiano
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

El rapero estadounidense Kanye West, quien compuso una canción que celebra a Adolf Hitler, aseguró este lunes en una carta pagada publicada en el Wall Street Journal que no es “nazi”, y habló sobre su trastorno mental el cual, señaló, habrían sido la causa de sus comentarios antisemita, de los que dijo estar arrepentido.

West, que cambió su nombre artístico a Ye, explicó en un mensaje pago en el periódico las implicaciones del trastorno bipolar tipo I que le fue diagnosticado en 2002 tras sufrir un accidente de tránsito en el que se rompió la mandíbula, lo que le habría causado una lesión en el lóbulo frontal derecho del cerebro. Dijo que, aunque en ese momento no lo supo, ese episodio desencadenó su trastorno.

“Cuando uno está en un episodio maníaco, no cree estar enfermo. Piensa que los demás están exagerando. Siente que ve el mundo con más claridad que nunca, cuando en realidad está perdiendo completamente el control”, escribió el artista en el mensaje titulado “A todos los que he hecho daño”, que fue pagado por su marca Yeezy.

El rapero reconoció que perdió el control y que se distanció del mundo real. “Lo más aterrador de este trastorno es lo persuasivo que resulta cuando te dice: ‘No necesitas ayuda’. Te ciega, pero te convence de que tienes perspicacia. Te sientes poderoso, seguro, imparable”.

Le puede interesar: Adidas, por fin, dio por terminada su colaboración con Kanye West: “No queda ni una sola zapatilla Yeezy”

“Perdí el contacto con la realidad”, añadió el ganador de 24 premios Grammy.

“Me arrepiento y me siento profundamente mortificado de mis acciones en ese estado. Me comprometo a asumir mis responsabilidades, a seguir un tratamiento y a llevar a cabo cambios reales y duraderos. Eso no justifica en absoluto lo que hice”, escribió más adelante.

En el mensaje también explicó su pasión por la esvástica, símbolo asociado con el nazismo y que usó para su marca de ropa. “En ese estado de fractura, me sentí atraído por el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica, e incluso vendí camisetas con ese símbolo”.

El exesposo de Kim Kardashian, con la que tuvo cuatro hijos, concluyó aclarando que “no soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío”. Ya en diciembre de 2023, el rapero se había disculpado ante la comunidad judía después de haber declarado unos meses antes que “adoraba a los nazis”.

El músico de 48 años, quien en los últimos años ha perdido seguidores y cuantiosos contratos comerciales por sus declaraciones antisemitas y racistas, lanzó la canción Heil Hitler el pasado 8 de mayo de 2025, en el 80° aniversario de la derrota de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Siga leyendo: Dieron de baja a la tienda en línea de Kanye West por vender camisetas con la esvástica

La canción, vetada en las principales plataformas de streaming, aunque fácil de encontrar en internet, le valió, entre otras cosas, la anulación de un visado para Australia.

“No pido compasión aunque aspiro a ganarme su perdón. Escribo hoy simplemente para pedir paciencia y comprensión mientras encuentro el camino de regreso a casa”, finalizó West.

Le puede interesar: ¿Realidad o marketing? Las confesiones de los famosos en redes sociales

