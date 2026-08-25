John Leguízamo será homenajeado en Hollywood: recibirá premio por sus más de 40 años de trayectoria

El talento colombiano volverá a tener un lugar destacado en Hollywood. John Leguízamo será homenajeado por su trayectoria durante la sexta edición de la Celebración del Cine y la Televisión de los Premios de la Crítica de Hollywood, un evento que reconoce cada año a figuras hispanas y latinas de la industria audiovisual. La ceremonia está programada para el próximo 2 de octubre en Beverly Hills, California, donde Leguízamo recibirá el galardón a la trayectoria profesional por sus más de 40 años de trabajo como actor, productor, guionista y comediante. El reconocimiento llega después de una extensa carrera en la que el artista colombiano ha logrado consolidarse tanto en Hollywood como en escenarios teatrales. Entre los principales premios que ha recibido se encuentran un Emmy y un Tony, además de múltiples reconocimientos por sus trabajos en cine y televisión.

Leguízamo también mantiene una presencia destacada en la pantalla grande. Recientemente, hizo parte del elenco de ‘The Odyssey’ (‘La Odisea’), la nueva película dirigida por Christopher Nolan, una de las producciones más esperadas de 2026. El homenaje al colombiano será uno de los momentos centrales de la ceremonia, que también reconocerá a otros artistas y creadores de origen hispano y latino. Lea aquí: Se estrena La Odisea: todo lo que debe saber antes de ver la película Entre los homenajeados se encuentran los directores españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis, quienes recibirán el premio al mejor director por La Bola Negra, película inspirada en una obra inacabada del poeta español Federico García Lorca. La producción tuvo una destacada participación en el Festival de Cannes, donde obtuvo el premio a la mejor dirección y recibió una prolongada ovación tras su presentación. Su estreno está previsto para el 25 de septiembre, antes de su llegada a Netflix. La actriz Inde Navarrete, por su parte, será reconocida como mejor actriz revelación en cine por su participación en Obssession, producción que ha tenido una importante respuesta comercial y que, según la organización, ha superado los 500 millones de dólares en taquilla mundial. La lista de reconocimientos también incluye al productor brasileño Rodrigo Teixeira, nominado al Óscar y vinculado a películas como Call Me By Your Name e I’m Still Here.

Además, James Ortiz recibirá un premio a la innovación por Project Hail Mary, mientras que Aimee Carrero será reconocida como mejor actriz de reparto por Your Friends & Neighbors. Beth de Araújo y Laysa De Oliveira también recibirán distinciones por sus trabajos como directora y actriz revelación en televisión. Para Leguízamo, el homenaje representa un nuevo reconocimiento a una carrera que durante más de cuatro décadas ha llevado su talento colombiano a escenarios internacionales. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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