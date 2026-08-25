Reconstrucción tras el terremoto impulsará al sector constructor: más de 200.000 viviendas deberán ser construidas o reparadas

En la apertura de Expocamacol, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, presentó en Medellín un balance del sector de la construcción y de las condiciones en las que enfrenta la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto.
Según el dirigente gremial, el sector llega a esta emergencia después de sobrevivir a los últimos cuatro años, marcados por la caída de las ventas, las iniciaciones de vivienda y la rentabilidad empresarial.
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