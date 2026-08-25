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Rescatista de animales de San Gabriel falleció y ahora 15 perros buscan un hogar

Tras la muerte de Jairo, su familia ha emprendido la labor de encontrarles un hogar digno a los peludos rescatados. Esta es la historia.

  • 15 perros que viven en Itagüí buscan hogar tras la muerte de su tutor. Fotos suministrada a EL COLOMBIANO
    15 perros que viven en Itagüí buscan hogar tras la muerte de su tutor. Fotos suministrada a EL COLOMBIANO
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Jairo dedicó una parte de su vida a rescatar animales que encontraba desamparados en las calles de Itagüí; sin embargo, falleció en los últimos días. Ante esta situación, familiares están buscando un hogar para 15 perros.

Los peludos viven en una residencia del barrio San Gabriel. Allí ya su cotidianidad transcurría entre los cuidados de Jairo, de 80 años, y su esposa, de 76, que constantemente les daban cariño a estos animales.

Sin embargo, desde el miércoles, 19 de agosto, aquel guardián de 80 años que salía a las calles a recoger a ese animal indefenso que necesitara atención no volvió a su casa, pues falleció dejando a su esposa y a 15 perros sin su presencia.

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Ante este escenario, los nietos de este héroe para los peludos acudieron a la residencia y, en medio de su preocupación, decidieron que una mujer de 76 años no podía quedarse sola con la responsabilidad de cuidar a los 15 animales que su esposo había dedicado a rescatar.

La esposa de Jairo ya vive con sus familiares; sin embargo, los perros se quedaron en San Gabriel. Para su adopción, la familia recurrió a Marcela, quien se ha dedicado a ejecutar el proceso de adopción de los animales.

EL COLOMBIANO se contactó con esta mujer para conocer sobre el estado de los animales y cómo iba la búsqueda de un hogar para aquellos caninos que se quedaron sin su amo. Marcela, fue contactada por uno de los nietos de Jairo y reconoció que aún faltaba mucho para darle un hogar a todos los animales.

Los perros reciben visita una vez al día de la familia de quien fue en vida amo de estos animales. A su vez, Marcela también los visita y les lleva alimento, pues en medio de su gestión ha encontrado personas que le han donado alimentos para los peludos. “La gente ha sido super linda, por lo menos me han donado cuatro bultos de cuido”, detalló.

Esta mujer, quien vive a 10 minutos de donde se encuentran estos animales, decidió apoyar a esta familia para la gestión del proceso de los 15 perros porque se sintió identificada. “Eso me tocó, porque yo dije: si me pasa a mí, ¿qué? Dios mío. Sí, ahí mismo lo pensé”, le relató Marcela a este medio subrayando que ella en su residencia tiene 8 perros y tres gatos.

Para conseguirles un hogar, Marcela ha puesto a disposición su contacto para que se contacte quien esté interesado y tenga las condiciones para recibir a uno de estos perros. Los animales, afortunadamente, según nos contó, se encuentran en buen estado de salud.

Aunque ella reconoce que la adopción de estos animales “lleva tiempo”, teniendo en cuenta que se intentó con refugios en La Estrella, pero no tienen capacidad, espera que queden en buenas manos. “El señor hizo una labor muy bonita”, expresó Marcela, quien ha recibido testimonios de la comunidad que veía al hombre pasear a sus 15 perros sin la necesidad de un collar.

Así pueden contactar a Marcela para adoptar a uno de estos 15 perros. Foto: Captura de video suministrado a EL COLOMBIANO
Así pueden contactar a Marcela para adoptar a uno de estos 15 perros. Foto: Captura de video suministrado a EL COLOMBIANO

Quien desee adoptar y tenga las condiciones para hacerlo, puede llamar a Marcela al 3174033488. Ya en esa gestión, una guardería ha decidido acoger a uno de los animales.

Siga leyendo: Rescataron más de 300 perros hacinados, sin comida y en condiciones precarias en una casa en Cundinamarca

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Preguntas y respuestas

¿Cuántos perros buscan hogar tras la muerte del hombre que los rescataba en Itagüí?
Son 15 perros los que actualmente necesitan un hogar. Los animales permanecen en una residencia del barrio San Gabriel, mientras familiares y Marcela adelantan gestiones para encontrar personas que puedan adoptarlos.
¿Cómo se puede adoptar uno de los perros rescatados en Itagüí?

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