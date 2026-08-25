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Estados Unidos revocó la visa a Viviana Marín, la activista que amenazó con hacer “invivible” el país a De la Espriella

La decisión fue informada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

  • Viviana Marín, integrante de las Juventudes Comunistas (JUCO) en Bogotá. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
    Viviana Marín, integrante de las Juventudes Comunistas (JUCO) en Bogotá. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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El gobierno de Estados Unidos le revocó la visa a la activista de izquierda Viviana Marín, quien en un video publicado en redes sociales instigó a sus copartidarios a “hacerle invivible este país a Abelardo de la Espriella”.

La decisión fue comunicada por el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, quien en internet se hace llamar “el Quita Visas”.

El funcionario posteó en X el video de Marín, acompañado del siguiente mensaje: “Ella es Viviana Marín, una activista política de Colombia. Poco después de que Abelardo de la Espriella fuera elegido presidente el pasado mes de junio, ella instó públicamente al pueblo colombiano a salir a las calles para hacer que el país fuera ‘inhabitable’ bajo el nuevo gobierno”.

Y prosiguió: “Si bien tiene pleno derecho a sus opiniones políticas, no tiene derecho a ingresar a los Estados Unidos. No damos la bienvenida a quienes ejercen la oposición política mediante la violencia o la intimidación. En consecuencia, el Departamento de Estado, bajo la dirección del secretario Marco Rubio, ha revocado su visa”.

ESPERE AMPLIACIÓN DE ESTA NOTICIA...

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