El contundente pronunciamiento de Gabriela Tafur tras comentarios de exseñorita Antioquia: “excusa de libertad de expresión para incitar a la violencia”

Gabriela Tafur, abogada y ex Señorita Colombia 2018, rompió el silencio sobre la controversia generada por los comentarios de Laura Gallego, exrepresentante de Antioquia, quien durante una intervención pública utilizó expresiones violentas contra figuras políticas como el presidente Gustavo Petro y el exalcalde Daniel Quintero.
A través de su cuenta de Instagram, Tafur aseguró sentir un deber moral de expresar su opinión, destacando su experiencia como reina nacional.
“Habiendo sido señorita Colombia, me siento con la responsabilidad moral de opinar sobre algo que ha venido pasando en el país. Yo fui reina y no fui de las reinas que se quedó callada”, afirmó.