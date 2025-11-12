El contundente pronunciamiento de Gabriela Tafur tras comentarios de exseñorita Antioquia: “excusa de libertad de expresión para incitar a la violencia”

“Habiendo sido señorita Colombia, me siento con la responsabilidad moral de opinar sobre algo que ha venido pasando en el país. Yo fui reina y no fui de las reinas que se quedó callada”, afirmó.

A través de su cuenta de Instagram, Tafur aseguró sentir un deber moral de expresar su opinión, destacando su experiencia como reina nacional.

G abriela Tafur, abogada y ex Señorita Colombia 2018, rompió el silencio s obre la controversia generada por los comentarios de Laura Gallego, exrepresentante de Antioquia, quien durante una intervención pública utilizó expresiones violentas contra figuras políticas como el presidente Gustavo Petro y el exalcalde Daniel Quintero.

“ Cuando uno tiene una voz que llega a muchísimas personas, uno tiene una responsabilidad mayor. Todo lo que se dice cala para bien o para mal”.

La caleña enfatizó que quienes ocupan un espacio público deben medir cuidadosamente sus palabras. Según Tafur, opinar sobre asuntos de relevancia nacional implica un compromiso con la audiencia.

Además, advirtió sobre los riesgos de tomar posturas políticas muy marcadas siendo participante de un concurso de belleza. “Cuando uno toma la decisión consciente de participar en política, uno tiene que saber que si uno toma una posición muy clara está excluyendo ya de por sí a la mitad de la población. Y eso va en contra de lo que representa ser señorita Colombia o aspirante a ser señorita Colombia, porque la idea es que representes a la totalidad de los colombianos”.

Uno de los puntos más destacados en el mensaje de Tafur fue su crítica al uso de la libertad de expresión para justificar comentarios que incitan a la violencia.

“Una de las cosas que más me molesta es utilizar la excusa de libertad de expresión para incitar a la violencia. Más aún, cuando muchas personas de tu departamento están viendo lo que estás diciendo”.

Gabriela también aprovechó para reflexionar sobre cómo los concursos de belleza han evolucionado, subrayando la importancia de la inteligencia y determinación de las participantes actuales.

“Sabemos que hoy en día las mujeres tenemos una voz, lo vimos y lo vemos en Miss Universo, por ejemplo, con la Miss México, que supo utilizar su voz para exigir respeto”.

Criticó los argumentos que sugieren que la belleza y la inteligencia no pueden coexistir. “Decir que la razón por la cual la gente se molesta por participar en política es porque no conciben una mujer bonita e inteligente es totalmente falaz, porque sabemos que hoy en día las mejores representantes de cada departamento de cada país son las mujeres que tienen una voz fuerte que representan la totalidad de la población”.